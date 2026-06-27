Az első tornáját nyerte meg Marozsán legyőzője Mallorcán

Az elődöntőben Marozsán Fábiánt búcsúztató Alejandro Davidovich nyerte meg a Mallorcán rendezett 613 ezer euró (218 millió forint) összdíjazású füves pályás férfi tenisztornát.
A világranglista 25. helyezettje a szombati fináléban két játszmában győzött az amerikai Ethan Quinn ellen.
A 27 éves spanyol játékosnak ez volt a hatodik döntője az ATP-sorozatban, és az első diadalát aratta. Tavaly Delray Beachen kettő-, Washingtonban három bajnoki labdáról kapott ki aktuális ellenfelétől.
Davidovich a Sportico kimutatása szerint az aktív játékosok között a leggazdagabb volt, aki még nem nyert tornát a legjobbak között, az ATP-sorozatban eddig 11.7 millió dollárt keresett trófea nélkül.
ATP-TORNA, MALLORCA (613 ezer euró, fű)
Döntő
Davidovich (spanyol, 2.)–Quinn (amerikai) 7:6 (7–4), 6:3
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