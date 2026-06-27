Az első tornáját nyerte meg Marozsán legyőzője Mallorcán

A világranglista 25. helyezettje a szombati fináléban két játszmában győzött az amerikai Ethan Quinn ellen.

A 27 éves spanyol játékosnak ez volt a hatodik döntője az ATP-sorozatban, és az első diadalát aratta. Tavaly Delray Beachen kettő-, Washingtonban három bajnoki labdáról kapott ki aktuális ellenfelétől.

Davidovich a Sportico kimutatása szerint az aktív játékosok között a leggazdagabb volt, aki még nem nyert tornát a legjobbak között, az ATP-sorozatban eddig 11.7 millió dollárt keresett trófea nélkül.

ATP-TORNA, MALLORCA (613 ezer euró, fű)

Döntő

Davidovich (spanyol, 2.)–Quinn (amerikai) 7:6 (7–4), 6:3