Nemzeti Sportrádió

Az első tornáját nyerte meg Marozsán legyőzője Mallorcán

2026.06.27. 18:00
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Fotó: Getty Images
Címkék
Ethan Quinn Mallorca Alejandro Davidovich
Az elődöntőben Marozsán Fábiánt búcsúztató Alejandro Davidovich nyerte meg a Mallorcán rendezett 613 ezer euró (218 millió forint) összdíjazású füves pályás férfi tenisztornát.

A világranglista 25. helyezettje a szombati fináléban két játszmában győzött az amerikai Ethan Quinn ellen.

A 27 éves spanyol játékosnak ez volt a hatodik döntője az ATP-sorozatban, és az első diadalát aratta. Tavaly Delray Beachen kettő-, Washingtonban három bajnoki labdáról kapott ki aktuális ellenfelétől.

Davidovich a Sportico kimutatása szerint az aktív játékosok között a leggazdagabb volt, aki még nem nyert tornát a legjobbak között, az ATP-sorozatban eddig 11.7 millió dollárt keresett trófea nélkül.

ATP-TORNA, MALLORCA (613 ezer euró, fű)
Döntő
Davidovich (spanyol, 2.)–Quinn (amerikai) 7:6 (7–4), 6:3

 

Ethan Quinn Mallorca Alejandro Davidovich
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