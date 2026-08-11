Nemzeti Sportrádió

Dvéri Zsolt és Kótai Mihály 50 éves; Betlehem Dávid az aranyért megy Los Angelesbe

L. P. I.L. P. I.
2026.08.11. 23:59
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A Nemzeti Sport
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84.25, őrületes országos csúcs és Európa-bajnok arany. Halász Bence káprázatos sorozattal utasította maga mögé a mezőnyt a birminghami Eb-n, és életében először nyert ilyen rangos versenyt. Enyingi Patrik és Molnár Attila a 400 m döntőjében, Kozák Luca 5. helyen 100 gáton és Klekner Hanga is a rúd fináléjába jutott. Szendrei Zoltán helyszíni jelentése az atlétikai Európa-bajnokságról két oldalon.

Kós Hubert csodálatos formában az úszó Eb-n. Párizsi olimpiai banokunk a 200 hát középdöntőjében majdnem Aaron Peirsol 17 éves űrvilágrekordját is megjavította, de Európa-csúcsra így is jó volt, és toronymagas favoritja lesz a szerda esti döntőnek. De a helyszínről tudósító Kovács Erika nemcsak a magyar úszás zászlóvivőjéről, hanem Németh Nándorról, Milák Kristófról és Jackl Vivienről is bőven írhatott.

A Debrecen kezdi a hetet az európai futballkupákban. A Konferencialiga selejtezőjében kisebb csoda kellene ahhoz, hogy a hazai 0–3 után továbbjusson a Loki, ugyanakkor az ETO és a Ferencváros egy nappal később reálisan reménykedhet abban, hogy kiharcolja a playoffkört. Kupás összeállítás két oldalon.

Elkel a szuperkupa, kezdődik az európai labdarúgóidény. A BL-győztes Paris Saint-Germain és az Európa-ligát megnyerő Aston Villa összecsapása előtt Gyenge Balázs latolgatott esélyt, idézte a résztvevőket és mutatta be a Szuperkupa történelmét.

És még: Formula–1-es ügyvezető igazgató a pilótaszerződések kulisszatitkairól; 50 éves az exfocista Dvéri Zsolt és az exbunyós Kótai Mihály; Hadfi Gréta, a fehérvári kézikapus a válogatottságra hajt.

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