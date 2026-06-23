Tenisz: Marozsán megverte a negyedik kiemeltet Mallorcán

A világranglistán 62. helyen álló Marozsán Fábián hétfőn óriási csatát vívott a szlovák Alex Molcannal, akit három meccslabdáról fordítva, szetthátrányból sikerült legyőznie. Kedden a Vasas SC sportolójára a negyedik helyen kiemelt chilei Alejandro Tabilo (33.) várt, akivel még nem találkozott. A dél-amerikai – honfitársaival ellentétben – nemcsak salakon mozog otthonosan, ezt jelzi, hogy három trófeája közül 2024-ben Aucklandben és tavaly Csengtuban kemény borításon, 2024-ben pedig éppen Mallorcán, füvön nyert tornát.

A 26 éves magyar teniszező nagyszerűen kezdte első csatájukat, mivel az első három gémben kétszer is elvette a chilei adogatását, a sajátjánál pedig pontot sem vesztett. Hamarosan 4:0, majd 5:1 lett az állás, és 37 perc elteltével Marozsán szettelőnybe került. A folytatásban ismét 2:0-ra ellépett, de ezúttal Tabilo utolérte őt, csakhogy megint a magyar játékos percei következtek, aki 5:3-ra elhúzott, és innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A találkozó 1 óra 20 percig tartott.

A negyeddöntőben a szerb Miomir Kecmanovic (51.) vagy az olasz Lorenzo Sonego (72.) következik.

ATP 250-ES TORNA, MALLORCA (613 000 euró, fű)

Marozsán Fábián–Alejandro Tabilo (chilei, 4.) 6:2, 6:3