Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Marozsán megverte a negyedik kiemeltet Mallorcán

2026.06.23. 13:52
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Marozsán Fábián (Fotó: Getty Images)
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ATP 250-es torna Mallorca Alejandro Tabilo Marozsán Fábián
Marozsán Fábián kiemelt ellenfelet legyőzve bejutott a negyeddöntőbe a Mallorcán zajló 613 ezer euró (218 millió forint) összdíjazású füves pályás férfi tenisztornán, a magyar játékos a chilei Alejandro Tabilót múlta felül 6:2, 6.3-ra.

A világranglistán 62. helyen álló Marozsán Fábián hétfőn óriási csatát vívott a szlovák Alex Molcannal, akit három meccslabdáról fordítva, szetthátrányból sikerült legyőznie. Kedden a Vasas SC sportolójára a negyedik helyen kiemelt chilei Alejandro Tabilo (33.) várt, akivel még nem találkozott. A dél-amerikai – honfitársaival ellentétben – nemcsak salakon mozog otthonosan, ezt jelzi, hogy három trófeája közül 2024-ben Aucklandben és tavaly Csengtuban kemény borításon, 2024-ben pedig éppen Mallorcán, füvön nyert tornát.

A 26 éves magyar teniszező nagyszerűen kezdte első csatájukat, mivel az első három gémben kétszer is elvette a chilei adogatását, a sajátjánál pedig pontot sem vesztett. Hamarosan 4:0, majd 5:1 lett az állás, és 37 perc elteltével Marozsán szettelőnybe került. A folytatásban ismét 2:0-ra ellépett, de ezúttal Tabilo utolérte őt, csakhogy megint a magyar játékos percei következtek, aki 5:3-ra elhúzott, és innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A találkozó 1 óra 20 percig tartott.

A negyeddöntőben a szerb Miomir Kecmanovic (51.) vagy az olasz Lorenzo Sonego (72.) következik.

ATP 250-ES TORNA, MALLORCA (613 000 euró, fű)
Marozsán Fábián–Alejandro Tabilo (chilei, 4.) 6:2, 6:3

 

ATP 250-es torna Mallorca Alejandro Tabilo Marozsán Fábián
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