Tenisz: szetthátrányból verte szlovák ellenfelét Mallorcán Marozsán

Igen gyorsan elvesztette a selejtezőből érkező Alex Molcan elleni első játszmát a mallorcai füves pályás tornán Marozsán Fábián. A Wimbledonban főtáblás magyar versenyző második, majd negyedik szervagémjét is elnyerte az első adogatásait egészen elképesztő, 95 százalékos hatékonysággal beütő szlovák teniszező, aki 24 perc alatt 6:2-re nyerte a felvonást.

A második etapban így már a meccsben maradásért kellett küzdenie Marozsánnak, akinek 4:4-nél bréklabdája is volt, ám nem tudta azt kihasználni, s a továbbra is nagyon hatékonyan szerváló szlovák kihúzta a rövidítésig. Az addig tapasztaltak alapján ez nem sok jót ígért a magyar teniszezőnek, ám honfitársunk remekül koncentrált a maratoni ráadásban, s 12–10-re megnyerte a tie-breaket.

A döntő játszmában sem változott sokat a mérkőzés képe, a negyven hellyel előrébb rangsorolt Marozsánnak minden adogatójátéka megnyeréséért meg kellett szenvednie, míg Molcan magabiztosan hozta az övéit. A „fizetség” azonban ugyanaz volt: mindkét fél fegyelmezetten hozta a saját szervagémjeit, s ismét el is jutottak 6:6-ig – jöhetett a mindent eldöntő rövidítés, amelyben 6–4-nél Marozsánnak meccslabdája volt, ám a legrosszabbkor jött a Molcan-minibrék. Ám a magyar játékos azonnal visszaszerezte elvesztett előnyét, ami egyben azt is jelentette, hogy 2:6, 7:6, 7:6-ra megnyerte a mérkőzést. Marozsán Fábián a következő fordulóban a 4. kiemelt chilei Alejandro Tabilóval játszik.

ATP 250-es torna, Mallorca (612 620 euró, fű)

Egyes, 1. forduló

Marozsán Fábián–Alex Molcan (szlovák) 2:6, 7:6 (12–10), 7:6 (7–5)