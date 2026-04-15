Alcaraz sérülés miatt visszalépett a barcelonai tenisztornától

A hétszeres Grand Slam-tornagyőztes spanyol játékos – aki vasárnap még Monte-Carlóban veszített döntőt Jannik Sinnerrel szemben – kedden a finn Otto Virtanent győzte le, ám a mérkőzés első szettjében ápolni kellett a jobb csuklóját.

A találkozót ugyan még befejezte a 22 éves teniszező, de az ATP közösségi oldalának közlése szerint szerdán visszalépett a versenytől.

„Nehéz volt a mai nap, mert miután reggel edzettem egy órát, délután már játszanom kellett, a körülmények ráadásul teljesen mások, mint Monte-Carlóban voltak” – mondta még a Virtanen elleni találkozó után a spanyol játékos, aki a sérüléséről azonban nem közölt részleteket.

Alcaraz a cseh Tomás Macháccal találkozott volna a nyolcaddöntőben.

