Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL-negyeddöntő, visszavágó: Bayern München–Real Madrid 1–1

ÉLŐ

BL-negyeddöntő, visszavágó: Arsenal–Sporting 0–0

Alcaraz sérülés miatt visszalépett a barcelonai tenisztornától

2026.04.15. 18:09
Carlos Alcaraz szomorúsága: nincs tovább! (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Carlos Alcaraz Barcelona
A világranglistán második helyen álló Carlos Alcaraz még az első fordulóban megsérült, ezért visszalépett a barcelonai tenisztornától.

 

A hétszeres Grand Slam-tornagyőztes spanyol játékos – aki vasárnap még Monte-Carlóban veszített döntőt Jannik Sinnerrel szemben – kedden a finn Otto Virtanent győzte le, ám a mérkőzés első szettjében ápolni kellett a jobb csuklóját.

A találkozót ugyan még befejezte a 22 éves teniszező, de az ATP közösségi oldalának közlése szerint szerdán visszalépett a versenytől.

„Nehéz volt a mai nap, mert miután reggel edzettem egy órát, délután már játszanom kellett, a körülmények ráadásul teljesen mások, mint Monte-Carlóban voltak” – mondta még a Virtanen elleni találkozó után a spanyol játékos, aki a sérüléséről azonban nem közölt részleteket.

Alcaraz a cseh Tomás Macháccal találkozott volna a nyolcaddöntőben.
 

 

Legfrissebb hírek

