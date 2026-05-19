A hónap utánpótlásedzője: Kovács Attila vívótréneré az áprilisi díj

A díj ötödik évadának nyolcadik (összességében 52.) kiírásában Árkovics Bálint jégkorong-, Kádár Tamás kosárlabda- és Kovács Attila vívóedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az áprilisi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az FTC és az OVSE párbajtőrvívóinak vezetőedzője vehette át.

Kovács Attila sportolóként a Budapesti Honvédban öttusázott, majd amikor körvonalazódott, hogy nem lesz belőle élversenyző, a klubban gyerekekkel kezdett foglalkozni. Alapvetően öttusaedző lett, ám átkerült az óbudai Fless SE-be, amelyben már csak a párbajtőrvívásra tanította a gyerekeket. Ezt követően az Óbudai Vívó SE-Jövő Záloga egyesületben (OVSE) folytatta a munkát, ahová jó néhány tanítványa elkísérte. Az OVSE és az FTC fúziójának eredményeként az óbudai műhely a zöld-fehér klub nevelőbázisának tekinthető. Tanítványai az elmúlt évek során számos korosztályos országos bajnoki érmet – közte aranyakat – szereztek, többen pedig a válogatottban és a nemzetközi porondon is remekeltek. Versenyzői közül kiemelkedik a csapatban kadét Európa-bajnok Szarvas Rita, Horváth Márk és Horváth Lotti, valamint az Eb-ezüstérmes Horváth Ádám. A Horváth testvérek közül a legfiatalabb, Lotti 2023-ban még újoncként, azaz két korosztállyal fiatalabbként, 14 esztendősen harcolta ki a válogatottságot a kadétok között, és érdemelt ki csapatban Eb-aranyérmet. Ő 2025-ben a kínai Vuhszi városában rendezett korosztályos vívó-világbajnokságon aranyérmet nyert a kadét párbajtőrözők között, minek nyomán trénere elnyerte A hónap utánpótlásedzője díjat.

Áprilisban Horváth Lotti nagyszerű vívással aranyérmet szerzett a Rio de Janeiróban rendezett korosztályos világbajnokság kadétmezőnyében. A 47 éves Kovács Attila 17 esztendős tanítványa

címvédőként érkezett a vb-re, és ehhez méltó módon fantasztikus formát mutatott, magabiztosan győzte le kihívóit.

A negyeddöntőben német ellenfelét 15:2-re intézte el, az elődöntőben pedig azzal az ukrán Alina Dmitrjukkal szemben nyert 15:12-re, akit a 2025-ös vb-döntőben is legyőzött. Lotti aztán a döntőben is remekelt, az amerikai Natalya Cafassót múlta felül 15:8-ra, így címet védett a korosztályban. Nem mellesleg a vb-n a juniorok – vagyis az idősebbek – között egyéniben az előkelő ötödik helyen végzett, csapatban pedig ezüstéremnek örülhetett Gachályi Gréta, Kozma Laura és Nagy Blanka társaságában.

Mester és tanítványa: Kovács Attila és Horváth Lotti Fotó: Vasas Attila

A díjátadón a Magyar Edzők Társaságát Molnár Zoltán elnök, az Utanpotlassport.hu-t Bruckner Gábor főszerkesztő képviselte; mellettük Kopetka Béla mesteredző és Szetey András, a Magyar Vívó Szövetség kommunikációs igazgatója méltatta a díjazottat. A ceremónián megjelent a tréner tanítványa, Horváth Lotti is. Molnár Zoltán megjegyezte: „Lotti olyan fiatal, hogy eredményeinek köszönhetően Kovács Attilával talán még jövőre, azaz harmadszor is találkozhatunk az elismerés átvételekor.”

Szetey András azt emelte ki, hogy mester és tanítványa egészen különleges szimbiózisban dolgozik együtt, és ez az egyik fő magyarázata a közös sikereknek.

Kopetka Béla – aki Kovácsot kezdő edző korában mentorálta – elmondta, hogy sorsszerűnek érzi Lotti riói győzelmét, hiszen korábbi tanítványai közül Szász Emese olimpiai arany-, míg Imre Géza ezüstérmes lett ugyanabban a brazíliai csarnokban, ahol most a kadét-világbajnoki elsőség megszületett. Hozzátette, a kitüntetettnek igazi edzői vénája van, „nemcsak tudja, mit kell megtanítani, hanem át is képes adni a tudását a versenyzőinek.”

Kovács Attila Molnár Zoltántól, a Magyar Edzők Társasága elnökétől vette át a díjat Fotó: Vasas Attila

Horváth Lotti felidézte, hogy bár címvédőként volt rajta nyomás a vb-n,

mesterében való bizalma, a kettejük közötti kapcsolatot mindig jellemző jó hangulat átlendítette a nehézségeken.

A díjazott azt hangsúlyozta, az utánpótlásedző legfontosabb ismérve, hogy a gyerekek szeressenek sportolni, kíváncsian és örömmel várják a következő gyakorlásokat. Tanítványáról pedig így nyilatkozott: „Már egészen kicsi lányként láttam benne az energiát és a lehetőséget.

Mentálisan talán az egyik legjobb vívó, akit valaha ismertem,

de hogy kiteljesedjen a karrierje, ahhoz sok mindennek együtt kell állnia, sőt jó adag szerencsére is szükség lesz. A mostani sikereket csupán lépcsőfokoknak tekintjük, és töretlenül dolgozunk tovább.”

(Kiemelt képünkön a díjátadó résztvevői, balról: Molnár Zoltán, Kopetka Béla, Horváth Lotti, Kovács Attila, Szetey András, Bruckner Gábor Fotó: Vasas Attila)