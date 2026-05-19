Giro: Ganna nyerte az időfutamot, Eulálio megtartotta a rózsaszínt

A Ligur-tenger partján majdnem egy maratoni távja várt a kerékpárosokra: az idei Giro egyetlen egyéni időfutamát tartották Viareggio és Massa között egy 42 kilométer hosszú, 105 méter szintkülönbséget tartalmazó pályán. A mezőny közepén rajtolt az olasz bajnoki trikóban tekerő Filippo Ganna, és az összesen hatszoros olasz időfutambajnok valósággal végigszáguldott a pályán; tudvalevő volt, hogy nem lesz ellenfele, több mint két perc előnnyel ért célba – s később csak a francia Rémi Cavagna, valamint a kiválóan teljesítő holland Thymen Arensman tudta két percnél jobban megközelíteni a hazai közönség kedvencét.

Ganna győzelme a legkevésbé sem volt váratlan, az viszont annál inkább, hogy Jonas Vingegaard nem tudta átvenni a rózsaszín trikót az összetett éllovas portugál Afonso Euláliótól. A dán ugyanis kissé elmaradt a várakozásoktól, Gannától kereken három perccel elmaradva a 13. helyen végzett, így a Bahrain Victorious portugál bringása szűk fél percet meg tudott őrizni a majd' két és fél perces előnyéből. Vingegaard-ral pályafutása során mindössze harmadik alkalommal fordult elő, hogy háromhetes versenyen rendezett egyéni indítású időfutamon nem fér be a legjobb tízbe.

A nap legnagyobb nyertese a második helyen záró Thymen Arensman, aki 1:54 perces hátránnyal a második lett, ezzel pedig összetettben másfél percre faragta a hátrányát a fő esélyes Vingegaard mögött, s ezzel a Visma kétszeres Tour- és egyszeres Vuelta-győztesének fő kihívói közé lépett elő az összetettben.

KERÉKPÁR

109. GIRO D'ITALIA

10. szakasz (Viareggio–Massa, 42 km, egyéni időfutam)

1. Filippo Ganna (olasz, Netcompany INEOS) 45:53, 2. Thymen Arensman (holland, Netcompany INEOS) 1:54 perc hátrány, 3. Rémi Cavagna (francia, Gruopama FDJ) 1:59 p h., ...13. Jonas Vingegaard (dán, Visma–Lease a Bike) 3:00 p h., ... 41. Afonso Eulálio (portugál, Bahrain-Victorious) 4:57 p h.

Az összetett állása: 1. (rózsaszín trikóban) Eulálio 39:40:34 óra, 2. Vingegaard 27 másodperc h., 3. Arensman 1:57 p h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (ciklámen trikóban) Paul Magnier (francia, Soudal Quick-Step) 130 pont, 2. Jhonatan Narváez (ecuadori, UAE) 86, 3. Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 76

A hegyi pontverseny állása: 1. (kék trikóban) Vingegaard 111 pont, 2. Diego Pablo Sevilla (spanyol, Polti) 60, 3. Felix Gall (osztrák, Decathlon) 48

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Eulálio 39:40:34 óra, 2. Giulio Pellizzari (olasz, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 3:36 p h., 3. Markel Beloki (spanyol, EF Education) 4:16 p h.

A csapatverseny állása: 1. Visma 119:16:53 óra, 2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 1:40 p h., 3. Netcompany INEOS 8:34 p h.