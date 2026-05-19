Fogyatkozó előny – a Mercedes „visszavágna” Kanadában
Noha a Mercedes Miamiban is pole pozíciót és győzelmet ünnepelhetett, egyértelmű volt, hogy a fejlesztésekkel készülő riválisok közelebb kerültek hozzá. Az „ezüstnyilak” már akkor jelezték, a soron következő Kanadai Nagydíjon vetik be az első átfogó fejlesztési csomagot, amellyel újra magabiztosabb fölényre tennének szert. A csapatfőnök, Toto Wolff a montreali sprinthétvége felvezetőjében arról beszélt, hogy csapata „visszavágásra” készül.
„Kanadába érkezve visszarázódunk a normális versenyritmusba. Az ellenfeleink előreléptek Miamiban, és nekünk most válaszolnunk kell erre. Hét nagydíj vár ránk a nyári gyárleállásig hátralévő tíz hétvége alatt. Ez lehetőséget ad rá, valamint arra is, hogy lendületbe jöjjünk. Az idei első fejlesztési csomagunkat vetjük be Montrealban, de tisztában vagyunk vele, hogy a teljesítmény csak akkor valós, ha az a pályán is megmutatkozik.”
„Ugyan már május közepén járunk, mindössze négy versenyhétvégén vagyunk túl. Hosszú út áll még előttünk, és bár a mostani hétvége fontos lesz, nem fog semmiről sem dönteni. Kiegyensúlyozottak maradunk, tovább tanulunk, és minden hétvégén a legjobb tudásunk szerint teljesítünk. Nem szabad elragadtatnunk magunkat a győzelem mámorában, és nem csüggedhetünk túlságosan a nehéz pillanatokban sem – ez a versenyzőkre ugyanúgy vonatkozik, mint a csapat összes többi tagjára.”
A Mercedes négy Grand Prix alatt a maximálisan megszerezhető 202 pontból 180-at gyűjtött össze, amivel toronymagasan vezeti a konstruktőri tabellát, előnye 70 pont a második Ferrari előtt. Pilótái eközben az egyéni összetett első két helyét foglalják el, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli 20 ponttal előzi meg George Russellt.
|55. KANADAI NAGYDÍJ
|MÁJUS 22., PÉNTEK
|Szabadedzés
|18.30–19.30
|Sprintidőmérő
|22.30–23.14
|MÁJUS 23., SZOMBAT
|Sprintverseny
|18.00–19.00
|Időmérő
|22.00–23.00
|MÁJUS 24., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja
|22.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Monacói Nagydíj, Monte-Carlo
|június 7., 15.00
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00