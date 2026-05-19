Fogyatkozó előny – a Mercedes „visszavágna” Kanadában

2026.05.19. 16:56
Wolff tudja, hogy bár fontos hétvége áll előttük, nem a kanadai verseny alakulása dönt a bajnokság végkimeneteléről (Fotó: AFP)
A Formula–1-es Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff kijelentette, egyelőre veretlen csapata „visszavágásra” készül a soron következő Kanadai Nagydíjon.

Noha a Mercedes Miamiban is pole pozíciót és győzelmet ünnepelhetett, egyértelmű volt, hogy a fejlesztésekkel készülő riválisok közelebb kerültek hozzá. Az „ezüstnyilak” már akkor jelezték, a soron következő Kanadai Nagydíjon vetik be az első átfogó fejlesztési csomagot, amellyel újra magabiztosabb fölényre tennének szert. A csapatfőnök, Toto Wolff a montreali sprinthétvége felvezetőjében arról beszélt, hogy csapata „visszavágásra” készül.

„Kanadába érkezve visszarázódunk a normális versenyritmusba. Az ellenfeleink előreléptek Miamiban, és nekünk most válaszolnunk kell erre. Hét nagydíj vár ránk a nyári gyárleállásig hátralévő tíz hétvége alatt. Ez lehetőséget ad rá, valamint arra is, hogy lendületbe jöjjünk. Az idei első fejlesztési csomagunkat vetjük be Montrealban, de tisztában vagyunk vele, hogy a teljesítmény csak akkor valós, ha az a pályán is megmutatkozik.”

„Ugyan már május közepén járunk, mindössze négy versenyhétvégén vagyunk túl. Hosszú út áll még előttünk, és bár a mostani hétvége fontos lesz, nem fog semmiről sem dönteni. Kiegyensúlyozottak maradunk, tovább tanulunk, és minden hétvégén a legjobb tudásunk szerint teljesítünk. Nem szabad elragadtatnunk magunkat a győzelem mámorában, és nem csüggedhetünk túlságosan a nehéz pillanatokban sem – ez a versenyzőkre ugyanúgy vonatkozik, mint a csapat összes többi tagjára.”

A Mercedes négy Grand Prix alatt a maximálisan megszerezhető 202 pontból 180-at gyűjtött össze, amivel toronymagasan vezeti a konstruktőri tabellát, előnye 70 pont a második Ferrari előtt. Pilótái eközben az egyéni összetett első két helyét foglalják el, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli 20 ponttal előzi meg George Russellt. 

55. KANADAI NAGYDÍJ
MÁJUS 22., PÉNTEK
Szabadedzés18.30–19.30
Sprintidőmérő22.30–23.14
MÁJUS 23., SZOMBAT
Sprintverseny18.00–19.00
Időmérő22.00–23.00
MÁJUS 24., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja22.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Monacói Nagydíj, Monte-Carlojúnius 7., 15.00
Katalán Nagydíj, Barcelonajúnius 14., 15.00
Osztrák Nagydíj, Spielbergjúnius 28., 15.00


 

