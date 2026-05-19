Fogyatkozó előny – a Mercedes „visszavágna” Kanadában

„Kanadába érkezve visszarázódunk a normális versenyritmusba. Az ellenfeleink előreléptek Miamiban, és nekünk most válaszolnunk kell erre. Hét nagydíj vár ránk a nyári gyárleállásig hátralévő tíz hétvége alatt. Ez lehetőséget ad rá, valamint arra is, hogy lendületbe jöjjünk. Az idei első fejlesztési csomagunkat vetjük be Montrealban, de tisztában vagyunk vele, hogy a teljesítmény csak akkor valós, ha az a pályán is megmutatkozik.”

„Ugyan már május közepén járunk, mindössze négy versenyhétvégén vagyunk túl. Hosszú út áll még előttünk, és bár a mostani hétvége fontos lesz, nem fog semmiről sem dönteni. Kiegyensúlyozottak maradunk, tovább tanulunk, és minden hétvégén a legjobb tudásunk szerint teljesítünk. Nem szabad elragadtatnunk magunkat a győzelem mámorában, és nem csüggedhetünk túlságosan a nehéz pillanatokban sem – ez a versenyzőkre ugyanúgy vonatkozik, mint a csapat összes többi tagjára.”

A Mercedes négy Grand Prix alatt a maximálisan megszerezhető 202 pontból 180-at gyűjtött össze, amivel toronymagasan vezeti a konstruktőri tabellát, előnye 70 pont a második Ferrari előtt. Pilótái eközben az egyéni összetett első két helyét foglalják el, a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli 20 ponttal előzi meg George Russellt.

55. KANADAI NAGYDÍJ MÁJUS 22., PÉNTEK Szabadedzés 18.30–19.30 Sprintidőmérő 22.30–23.14 MÁJUS 23., SZOMBAT Sprintverseny 18.00–19.00 Időmérő 22.00–23.00 MÁJUS 24., VASÁRNAP A verseny (70 kör, 305.27 km) rajtja 22.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Monacói Nagydíj, Monte-Carlo június 7., 15.00 Katalán Nagydíj, Barcelona június 14., 15.00 Osztrák Nagydíj, Spielberg június 28., 15.00



