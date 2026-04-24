Carlos Alcaraz kihagyja a Roland Garrost

Carlos Alcaraz legutóbb a barcelonai viadalon vett részt, ám az első fordulóban elért sikere után Tomás Machác ellen már vissza kellett lépnie.

A spanyol kiválóság azóta több vizsgálaton átesett, majd az Instagram-oldalán bejelentette, hogy többek között a Roland Garroson sem indul el a csuklósérülése miatt.

„A ma elvégzett tesztek után úgy döntöttünk, hogy a legjobb az óvatosság, így nem veszek részt a római teniszversenyen és a Roland Garroson sem. Később derül ki, hogy mikor térhetek vissza a pályára” – írta Alcaraz a közösségi oldalán.

A 22 éves teniszező tavaly salakon tornagyőztes volt Monte-Carlóban, Rómában és a Roland Garroson is, míg Barcelonában döntőig jutott, úgyhogy nagyon sok pontot kellett volna megvédenie 2026 tavaszán.