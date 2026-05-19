Amikor Puskás Arsenal-mezben lőtt óriási gólt Gordon Banksnek – videó

2026.05.19. 17:27
Fotó: arsenal.com
Jövő héten rendezik meg az Arsenal–PSG döntőt a labdarúgó Bajnokok Ligájában a Puskás Arénában. Ebből az alkalomból felidézzük azt a videót, amelyen Puskás Ferenc Arsenal-mezben lő nagy gólt Gordon Banksnek.


1971-ben Londonban rendezték meg az Aranycipő-gálát, amelyen Puskás Ferenc díjátadóként vett részt. A Stoke City kapusa, az angol válogatottal világbajnok Gordon Banks ezen az eseményen vehette át tőle „Az Év kapusa díjat”.

Ehhez kapcsolódóan a Highburyben szerveztek egy bemutatót, amelyen Puskás – Arsenal-mezben – büntetőket lőtt Banksnek, de ekkor készült az alábbi videó is:

1971-ben Puskás volt az Arsenalban, jövő héten az Arsenal játszik a Puskásban – a BL-döntőben a PSG ellen.

Puskás Ferenc és az Arsenal vonatkozásában megemlítendő, hogy az Emirates Stadionban is őrzik a világhírű futballista emlékét – emelte ki a PUSKAS.COM cikke. A múzeumban van egy felirat: „I well remember, as a boy growing up in Hungary that there was only one Club for me – Arsenal.”

Magyarul: „Tökéletesen emlékszem, hogy gyerekkoromban számomra csak egy klub létezett – az Arsenal”.

Ez a mondat a „Captain of Hungary” (Magyarország kapitánya) című önéletrajzi könyvben szerepelt, amelyben a 28 éves Puskás Ferenc elmeséli, miként lett világhírű futballista a kispesti kölyökcsapatból indulva.

Az idézet bizonyítja, hogy Puskás Ferenc rajongott a londoni klubért, sőt, volt olyan Arsenal-szurkoló, aki szerint egyik kedvenc játékosa Cliff Bastin volt, aki 1929 és 1947 között játszott a csapatban.

További kapcsolat, hogy az 1966-os világbajnokság idején Puskás Ferenc járt az Arsenal régi stadionjában, a Highburyben.

 

 

