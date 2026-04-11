Alcaraz és Sinner döntőzik Monte-Carlóban

A címvédő és világelső spanyol Carlos Alcaraz, valamint az olasz Jannik Sinner játssza a monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna döntőjét.
Előbbi a szülővárosában szereplő Valentin Vacherot-t, utóbbi a német Alexander Zverevet győzte le magabiztosan a szombati elődöntőben.
Sinner Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics után a harmadik férfi teniszező lett, aki a szezon első három mesterversenyén döntőbe jutott.
A vasárnapi finálénak a tétje a világelsőség is lesz. A két játékos mostanáig 16-szor találkozott egymással, Alcaraz eddig 10-szer győzött, de érdekesség, hogy mind a ketten 1651 pontot szereztek a másik ellen.
TENISZ, ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO (salak, 6 309 095 euró)
Elődöntő
Alcaraz (spanyol, 1.)–Vacherot (monte-carlói) 6:4, 6:4
Sinner (olasz, 2.)–Zverev (német, 3.) 6:1, 6:4
Monte-Carlóban véget ért Sinner szenzációs sorozata
Tenisz
2026.04.09. 18:51
Udvardy Panna az első fordulóban búcsúzott Linzben
Tenisz
2026.04.08. 18:38
BJK-kupa: az eső miatt szerdán zárul Tóth Amarissa meccse
Tenisz
2026.04.07. 23:06
Bardóczky Kornél: Nem teszünk le a feljutásról
Tenisz
2026.04.07. 10:00
Gálfi Dalma kihagyja a BJK-kupát, győzelemmel kezdett Linzben
Tenisz
2026.04.06. 16:28
Tenisz: amerikai tornagyőzelmek Charlestonban és Houstonban
Tenisz
2026.04.06. 09:23
Ezek is érdekelhetik