Alcaraz és Sinner döntőzik Monte-Carlóban

2026.04.11. 18:36
Sinner Alcaraz ellen döntőzik Monte-Carlóban (Fotó: Getty Images)
ATP tenisz Carlos Alcaraz Jannik Sinner
A címvédő és világelső spanyol Carlos Alcaraz, valamint az olasz Jannik Sinner játssza a monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna döntőjét.

Előbbi a szülővárosában szereplő Valentin Vacherot-t, utóbbi a német Alexander Zverevet győzte le magabiztosan a szombati elődöntőben.

Sinner Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics után a harmadik férfi teniszező lett, aki a szezon első három mesterversenyén döntőbe jutott.

A vasárnapi finálénak a tétje a világelsőség is lesz. A két játékos mostanáig 16-szor találkozott egymással, Alcaraz eddig 10-szer győzött, de érdekesség, hogy mind a ketten 1651 pontot szereztek a másik ellen.

TENISZ, ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO (salak, 6 309 095 euró)
Elődöntő
Alcaraz (spanyol, 1.)–Vacherot (monte-carlói) 6:4, 6:4
Sinner (olasz, 2.)–Zverev (német, 3.) 6:1, 6:4

 

 

