Alcaraz és Sinner döntőzik Monte-Carlóban

Előbbi a szülővárosában szereplő Valentin Vacherot-t, utóbbi a német Alexander Zverevet győzte le magabiztosan a szombati elődöntőben.

Sinner Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovics után a harmadik férfi teniszező lett, aki a szezon első három mesterversenyén döntőbe jutott.

A vasárnapi finálénak a tétje a világelsőség is lesz. A két játékos mostanáig 16-szor találkozott egymással, Alcaraz eddig 10-szer győzött, de érdekesség, hogy mind a ketten 1651 pontot szereztek a másik ellen.

TENISZ, ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO (salak, 6 309 095 euró)

Elődöntő

Alcaraz (spanyol, 1.)–Vacherot (monte-carlói) 6:4, 6:4

Sinner (olasz, 2.)–Zverev (német, 3.) 6:1, 6:4