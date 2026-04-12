Salakon is legyőzte Alcarazt, Sinner nyert Monte-Carlóban

Az idén először találkozott egymással döntőben a világelső Carlos Alcaraz és üldözője, az ATP-ranglistán második Jannik Sinner. A két zseni eddig tizenhatszor nézett egymással farkasszemet, a spanyol ebből tízszer, a dél-tiroli hatszor diadalmaskodott. Legutóbbi csatájukat a 2025-ös ATP-világbajnokságon vívták, akkor Sinner két szettben nyert.

Mint ahogy most is az övé lett az első játszma: első adogatójátékát ugyan elvesztette, de rögtön visszabrékelt, s mivel ezután „helyreállt a világ rendje”, a két klasszis el is ment a rövidítésig. A tie-breakben először Alcaraz rontott, s az adogatásait addig magabiztosan hozó Sinner előtt két játszmalabda is adódott: az elsőt saját szervájából még elrontotta, ám rögtön megcsinálta a második minibrékjét, így megnyerte a felvonást.

Az olasz teniszező a döntő játszmában is élesebb volt: noha ismét övé volt az első elvesztett szervagém, két játékkal később eltüntette spanyol kollégája brékelőnyét, majd 4:3-nál ismét övé lett Alcaraz adogatójátéka. Az idén Indian Wellsben és Miamiban is nyertes Sinner rögtön első meccslabdáját megcsinálta, és a tavalyi elvesztett Roland Garros-döntő után, ezúttal salakon is le tudta győzni legnagyobb vetélytársát, ami azt jelenti, hogy hétfőtől ő lesz az új világelső.

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO

EGYES, DÖNTŐ

Sinner (olasz, 2.)–Alcaraz (spanyol, 1.) 7:6 (7–5), 6:3