Udvardy Panna vert helyzetből fordított, és döntős Bogotában

2026.04.05. 08:47
Udvardy Panna első WTA-döntőjére készülhet (Fotó: Getty Images, archív)
A nyolcadik helyen kiemelt Udvardy Panna nagy csatában, vert helyzetből fordítva bejutott a döntőbe a 283 ezer dollár (93 millió forint) összdíjazású, salakpályás bogotái női tenisztornán.

 

A világranglistán 92. helyezett magyar játékos a szombati mérkőzésen 7:6-ra elveszítette az első szettet a kolumbiai Emiliana Arangóval (106.) szemben, majd a második játszmában, miután 3:3 után elvette riválisa adogatását, vihar csapott le Bogotára, és félbeszakították a találkozót.

Az esőzés elvonultával, néhány órával később folytatódott a csata. A hazai kedvenc már nem tudott visszakapaszkodni a brékhátrányból, sőt 5:3-nál is elvesztette az adogatását, így a kaposvári születésű, de Floridában élő Udvardy Panna kiegyenlített. Az utolsó felvonásban a két elvesztett WTA-döntőnél tartó Arango – aki a magyar játékos oldalán pénteken a negyeddöntőben búcsúzott párosban – két brékkel 5:2-re elhúzott, ekkor már veszni látszott a meccs. A 27 éves magyar azonban nem adta fel, és elképesztő játékkal, sorozatban négy gémet hozva 6:5-re fordított. A mérkőzés a döntő szett rövidítésében dőlt el, melyben fej fej mellett haladtak, majd 5–4 után Udvardy már csak egy pontot vesztett, és 2 óra 58 perc elteltével ő ünnepelhetett.

Az eddig két challengertrófeával büszkélkedő Udvardyra pályafutása első WTA-döntőjében az első helyen kiemelt cseh Marie Bouzková (26.) vár magyar idő szerint 19 órától.

WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ (283 347 dollár, salak)
ELŐDÖNTŐ
Udvardy Panna (8.)–Arango (kolumbiai) 6:7 (6–8), 6:3, 7:6 (7–5)

 

Legfrissebb hírek

Félbeszakadt Udvardy Panna elődöntője Bogotában

Tenisz
2026.04.04. 22:45

Tenisz: Bondár döntős párosban, Udvardy elődöntőbe jutott

Tenisz
2026.04.04. 08:52

Marozsán a második pénteki meccsét is megnyerte, elődöntős Bukarestben

Tenisz
2026.04.03. 21:16

Marozsán és Fucsovics is főtáblás Monte-Carlóban

Tenisz
2026.04.03. 20:25

Keys állította meg Bondár Annát a charlestoni tenisztorna harmadik fordulójában

Tenisz
2026.04.03. 07:34

Udvardy párosban is negyeddöntős a bogotái WTA-tornán

Tenisz
2026.04.02. 07:46

Bondár Anna párosban elődöntős Charlestonban

Tenisz
2026.04.02. 07:15

Udvardy Panna a nyolc között a bogotái tornán; Bondár Anna nyolcaddöntős Charlestonban

Tenisz
2026.04.01. 21:04
Ezek is érdekelhetik