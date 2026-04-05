Udvardy Panna vert helyzetből fordított, és döntős Bogotában

A világranglistán 92. helyezett magyar játékos a szombati mérkőzésen 7:6-ra elveszítette az első szettet a kolumbiai Emiliana Arangóval (106.) szemben, majd a második játszmában, miután 3:3 után elvette riválisa adogatását, vihar csapott le Bogotára, és félbeszakították a találkozót.

Az esőzés elvonultával, néhány órával később folytatódott a csata. A hazai kedvenc már nem tudott visszakapaszkodni a brékhátrányból, sőt 5:3-nál is elvesztette az adogatását, így a kaposvári születésű, de Floridában élő Udvardy Panna kiegyenlített. Az utolsó felvonásban a két elvesztett WTA-döntőnél tartó Arango – aki a magyar játékos oldalán pénteken a negyeddöntőben búcsúzott párosban – két brékkel 5:2-re elhúzott, ekkor már veszni látszott a meccs. A 27 éves magyar azonban nem adta fel, és elképesztő játékkal, sorozatban négy gémet hozva 6:5-re fordított. A mérkőzés a döntő szett rövidítésében dőlt el, melyben fej fej mellett haladtak, majd 5–4 után Udvardy már csak egy pontot vesztett, és 2 óra 58 perc elteltével ő ünnepelhetett.

Az eddig két challengertrófeával büszkélkedő Udvardyra pályafutása első WTA-döntőjében az első helyen kiemelt cseh Marie Bouzková (26.) vár magyar idő szerint 19 órától.

WTA 250-ES TORNA, BOGOTÁ (283 347 dollár, salak)

ELŐDÖNTŐ

Udvardy Panna (8.)–Arango (kolumbiai) 6:7 (6–8), 6:3, 7:6 (7–5)