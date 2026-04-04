Félbeszakadt Udvardy Panna elődöntője Bogotában

A második játszmában félbeszakadt a nyolcadik helyen kiemelt Udvardy Panna elődöntője a 283 ezer dollár (93 millió forint) összdíjazású, salakpályás bogotái női tenisztornán szombaton.
A világranglistán 92. helyezett magyar játékos a szombati mérkőzésen 7:6-ra elveszítette az első szettet a kolumbiai Emiliana Arangóval szemben, majd a második játszmában – miután 3:3 után elvette riválisa adogatását – vihar csapott le Bogotára, és félbeszakították a találkozót (6:7, 4:3).
