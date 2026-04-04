Félbeszakadt Udvardy Panna elődöntője Bogotában

2026.04.04. 22:45
Udvardy Panna (Fotó: Getty Images)
WTA Bogotá Udvardy Panna félbeszakadt
A második játszmában félbeszakadt a nyolcadik helyen kiemelt Udvardy Panna elődöntője a 283 ezer dollár (93 millió forint) összdíjazású, salakpályás bogotái női tenisztornán szombaton.

A világranglistán 92. helyezett magyar játékos a szombati mérkőzésen 7:6-ra elveszítette az első szettet a kolumbiai Emiliana Arangóval szemben, majd a második játszmában – miután 3:3 után elvette riválisa adogatását – vihar csapott le Bogotára, és félbeszakították a találkozót (6:7, 4:3).

 

Legfrissebb hírek

Udvardy Panna vert helyzetből fordított, és döntős Bogotában

Tenisz
19 órája

Tenisz: Bondár döntős párosban, Udvardy elődöntőbe jutott

Tenisz
2026.04.04. 08:52

Keys állította meg Bondár Annát a charlestoni tenisztorna harmadik fordulójában

Tenisz
2026.04.03. 07:34

Udvardy párosban is negyeddöntős a bogotái WTA-tornán

Tenisz
2026.04.02. 07:46

Udvardy Panna a nyolc között a bogotái tornán; Bondár Anna nyolcaddöntős Charlestonban

Tenisz
2026.04.01. 21:04

Udvardy Panna háromjátszmás győzelemmel kezdett a bogotái teniszversenyen

Tenisz
2026.03.31. 10:44

Két magyar rontott, három javított a legjobb százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.03.30. 10:01

Öt magyar az első százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.03.16. 09:56
Ezek is érdekelhetik