Tóth Amarissa győzelmével vezetnek a magyarok Törökország ellen a Billie Jean King-kupában

Mivel a keddi esőzések miatt feltorlódott a program a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salakpályáin, a magyarok kedd helyett csak szerdán tudták befejezni a Hollandia elleni meccsüket, amit 2–1-re megnyertek.

Kisvártatva kezdődött az újabb találkozó, ezt a világranglista 305. helyezettje 1 óra 44 perc alatt megnyerte a 497. helyen álló Öz ellen.

TENISZ

Billie Jean King-kupa

AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS

B-csoport

Magyarország–Törökország 1–0

Tóth Amarissa–Ipek Öz 6:3, 6:4

KÉSŐBB

Már tart: Bondár Anna–Ayla Aksu

21.20 körül: Bondár Anna, Nagy Adrienn–Berfu Cengiz, Ipek Öz

KORÁBBAN

B-csoport

Magyarország–Hollandia 2–1

Bondár Anna–Suzan Lamens 7:6 (7–5), 6:1

Anouk Koevermans–Tóth Amarissa 2:6, 6:1, 7:6 (7–2)

Bondár Anna, Nagy Adrienn–Suzan Lamens, Anouk Koevermans 6:4, 6:4