Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Paris Saint-Germain–Liverpool BL-negyeddöntő 1–0

ÉLŐ

Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntő 0–1

Tóth Amarissa győzelmével vezetnek a magyarok Törökország ellen a Billie Jean King-kupában

2026.04.08. 20:39
Tóth Amarissa sikert aratott (Fotó: Getty Images)
Címkék
Billie Jean King-kupa Tóth Amarissa női tenisz
Tóth Amarissa két szettben legyőzte Ipek Özt, így a magyar női teniszválogatott 1–0-ra vezet Törökország ellen a Billie Jean King-kupa Euroafrikai zóna I-es csoportjának portugáliai tornáján.

 

Mivel a keddi esőzések miatt feltorlódott a program a Lisszabon külvárosában található Complexo de Tenis do Jamor salakpályáin, a magyarok kedd helyett csak szerdán tudták befejezni a Hollandia elleni meccsüket, amit 2–1-re megnyertek.

Kisvártatva kezdődött az újabb találkozó, ezt a világranglista 305. helyezettje 1 óra 44 perc alatt megnyerte a 497. helyen álló Öz ellen.

TENISZ
Billie Jean King-kupa
AZ EUROAFRIKAI ZÓNA I-ES CSOPORT TORNÁJA, OEIRAS
B-csoport
Magyarország–Törökország 1–0
Tóth Amarissa–Ipek Öz 6:3, 6:4
KÉSŐBB
Már tart: Bondár Anna–Ayla Aksu
21.20 körül: Bondár Anna, Nagy Adrienn–Berfu Cengiz, Ipek Öz

KORÁBBAN
B-csoport
Magyarország–Hollandia 2–1
Bondár Anna–Suzan Lamens 7:6 (7–5), 6:1
Anouk Koevermans–Tóth Amarissa 2:6, 6:1, 7:6 (7–2)
Bondár Anna, Nagy Adrienn–Suzan Lamens, Anouk Koevermans 6:4, 6:4

 

