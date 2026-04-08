Sportlövészet: Nagy Ákos Károly szeme előtt az olimpia is ott lebeg

Mint arról beszámoltunk, kedden az Európa-bajnok Major Veronika és a 20 éves, juniorkorú Nagy Ákos Károly kettőse bronzérmet nyert 414.9 körrel a légpisztoly vegyes csapat versenyszámban a spanyolországi Granadában zajló sportlövő-világkupaversenyen.

A duónak nem ez volt az első dicséretes eredménye világkupán, hiszen tavaly a kínai Ningpóban is felállhatott a dobogó harmadik fokára. A páros a legkiemelkedőbb sikerét márciusban a Jerevánban rendezett 10 méteres Európa-bajnokságon érte el, melyen ugyanúgy a légpisztolyos vegyes csapatversenyben

479.1 körös új Európa-csúcsot állított fel és aranyérmes lett.

Az Eb-döntőben a török Sevval Ilayda, Yusuf Dikec duót múlták felül.

Major Veronika és Nagy Ákos Károly a granadai bronzzal Forrás: MSSZ

A Tisza Volán SC színeiben az édesapja, Nagy László által edzett Nagy Ákos Károllyal a granadai világkupa előtt beszélgettünk az évkezdetről.

„A tavalyi világkupa-bronzérem után számíthattam arra, hogy Verával az idén is jó eredményeket érhetünk el, de az Eb-szereplés felülmúlta a várakozásaimat – mondta. – Egyéniben is szerettem volna döntőbe kerülni, ez nem jött össze, viszont másnap a mix csapatversenyben igen. Igazából ezen az Európa-bajnokságon a végül öt aranyérmet szerző

Vera annyira nagyszerűen lőtt, hogy szinte lehetetlen volt nem nyerni vele.

Persze, én is igyekeztem megtenni minden tőlem telhetőt, és nagyon örültem az első helynek.”

Nagy Ákos Károly kiváló eredményeket ér el a nemzetközi színtéren Forrás: MSSZ

A sokra hivatott sportlövő tavaly az Eszéken rendezett junior-kontinensviadal légpisztolyos solo versenyében az első egyéni Eb-érmét nyerte, harmadik lett. Majd Chateauroux-ban a 25 méteres standard pisztolyos számban nyújtott junior Eb-ezüstöt érő teljesítményt. Bár még most is korosztályos versenyzőnek számít, már a felnőttek között szeretne egyéniben is egyre jobb eredményeket elérni.

„Nem egyszerű érvényesülni a felnőttmezőnyben. Az a tapasztalat, hogy ha valaki kiöregszik a juniorkorból, akkor még nagyjából három évre van szüksége ahhoz, hogy felvegye a versenyt a legjobb felnőttekkel. Csak a legtehetségesebbek, a már fiatalon nagyon magas szintre jutók képesek egyből az elithez tartozni. A felnőttek között már a kisebb hibák sem férnek bele.

A junioroknál még egy-egy elrontott lövéssel is odaérhetsz a döntőbe, dobogóra, de a felnőttek nagy versenyein erre igen csekély az esély.

Az idén is a folyamatos fejlődés az egyik legfontosabb feladatom. Ezt a nívós nemzetközi versenyek segítik a legjobban, hiszen azokon egyrészt tanulhatok az ellenfelektől, másrészt látom, hogy hol tartanak és milyen szintre kell eljutnom.

A legfőbb célom, hogy kijussak a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

Novemberben Katarban rendezik az első kvótaszerző világbajnokságot, amelyen szeretnék döntőbe kerülni és kiérdemelni a kvalifikációt. Természetesen tudom, hogy addig még nagyon sokat kell edzenem.”

(Kiemelt képünkön: Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ)