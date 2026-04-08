Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

Paris Saint-Germain–Liverpool BL-negyeddöntő 1–0

ÉLŐ

Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntő 0–1

Sportlövészet: Nagy Ákos Károly szeme előtt az olimpia is ott lebeg

B. Z. utanpotlassport.hu
2026.04.08. 20:13
Címkék
Nagy Ákos Károly Sportlövészet utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A 20 éves pisztolyos sportlövő, Nagy Ákos Károly vegyes csapatban már felnőtt Európa-bajnoknak mondhatja magát és folyamatosan azért dolgozik, hogy egyre jobb eredményekkel rukkoljon ki.

Mint arról beszámoltunk, kedden az Európa-bajnok Major Veronika és a 20 éves, juniorkorú Nagy Ákos Károly kettőse bronzérmet nyert 414.9 körrel a légpisztoly vegyes csapat versenyszámban a spanyolországi Granadában zajló sportlövő-világkupaversenyen.

A duónak nem ez volt az első dicséretes eredménye világkupán, hiszen tavaly a kínai Ningpóban is felállhatott a dobogó harmadik fokára. A páros a legkiemelkedőbb sikerét márciusban a Jerevánban rendezett 10 méteres Európa-bajnokságon érte el, melyen ugyanúgy a légpisztolyos vegyes csapatversenyben

479.1 körös új Európa-csúcsot állított fel és aranyérmes lett.

Az Eb-döntőben a török Sevval Ilayda, Yusuf Dikec duót múlták felül.

Major Veronika és Nagy Ákos Károly a granadai bronzzal Forrás: MSSZ

A Tisza Volán SC színeiben az édesapja, Nagy László által edzett Nagy Ákos Károllyal a granadai világkupa előtt beszélgettünk az évkezdetről.

„A tavalyi világkupa-bronzérem után számíthattam arra, hogy Verával az idén is jó eredményeket érhetünk el, de az Eb-szereplés felülmúlta a várakozásaimat – mondta. – Egyéniben is szerettem volna döntőbe kerülni, ez nem jött össze, viszont másnap a mix csapatversenyben igen. Igazából ezen az Európa-bajnokságon a végül öt aranyérmet szerző

Persze, én is igyekeztem megtenni minden tőlem telhetőt, és nagyon örültem az első helynek.”

Nagy Ákos Károly kiváló eredményeket ér el a nemzetközi színtéren Forrás: MSSZ

A sokra hivatott sportlövő tavaly az Eszéken rendezett junior-kontinensviadal légpisztolyos solo versenyében az első egyéni Eb-érmét nyerte, harmadik lett. Majd Chateauroux-ban a 25 méteres standard pisztolyos számban nyújtott junior Eb-ezüstöt érő teljesítményt. Bár még most is korosztályos versenyzőnek számít, már a felnőttek között szeretne egyéniben is egyre jobb eredményeket elérni.

„Nem egyszerű érvényesülni a felnőttmezőnyben. Az a tapasztalat, hogy ha valaki kiöregszik a juniorkorból, akkor még nagyjából három évre van szüksége ahhoz, hogy felvegye a versenyt a legjobb felnőttekkel. Csak a legtehetségesebbek, a már fiatalon nagyon magas szintre jutók képesek egyből az elithez tartozni. A felnőttek között már a kisebb hibák sem férnek bele.

Az idén is a folyamatos fejlődés az egyik legfontosabb feladatom. Ezt a nívós nemzetközi versenyek segítik a legjobban, hiszen azokon egyrészt tanulhatok az ellenfelektől, másrészt látom, hogy hol tartanak és milyen szintre kell eljutnom.

Novemberben Katarban rendezik az első kvótaszerző világbajnokságot, amelyen szeretnék döntőbe kerülni és kiérdemelni a kvalifikációt. Természetesen tudom, hogy addig még nagyon sokat kell edzenem.”

(Kiemelt képünkön: Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ)

TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Jégkorong: gőzerővel készül a vb-re az U18-as válogatott

Utánpótlássport
5 órája

Vívás: a párbajtőröző Horváth Lotti ötödik a junior-vb-n

Utánpótlássport
11 órája

Úszás: tinédzsereink Grazban brillíroztak, Prágában helytálltak

Utánpótlássport
13 órája

Kosárlabda: folytatódott a finomhangolás az U16-os fiúválogatottnál

Utánpótlássport
Tegnap, 19:15

Vívás: nem jártak közel tőrözőink a vb-éremhez Rióban

Utánpótlássport
Tegnap, 15:50

Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 28. fordulójában

Utánpótlássport
Tegnap, 11:06

Vívás: a női tőrcsapat 6., a férfi 10. a junior-vb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 9:15

A hónap utánpótlásedzője: március jelöltjei

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00
Ezek is érdekelhetik