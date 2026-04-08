Sportlövészet: Nagy Ákos Károly szeme előtt az olimpia is ott lebeg
Mint arról beszámoltunk, kedden az Európa-bajnok Major Veronika és a 20 éves, juniorkorú Nagy Ákos Károly kettőse bronzérmet nyert 414.9 körrel a légpisztoly vegyes csapat versenyszámban a spanyolországi Granadában zajló sportlövő-világkupaversenyen.
A duónak nem ez volt az első dicséretes eredménye világkupán, hiszen tavaly a kínai Ningpóban is felállhatott a dobogó harmadik fokára. A páros a legkiemelkedőbb sikerét márciusban a Jerevánban rendezett 10 méteres Európa-bajnokságon érte el, melyen ugyanúgy a légpisztolyos vegyes csapatversenyben
479.1 körös új Európa-csúcsot állított fel és aranyérmes lett.
Az Eb-döntőben a török Sevval Ilayda, Yusuf Dikec duót múlták felül.
A Tisza Volán SC színeiben az édesapja, Nagy László által edzett Nagy Ákos Károllyal a granadai világkupa előtt beszélgettünk az évkezdetről.
„A tavalyi világkupa-bronzérem után számíthattam arra, hogy Verával az idén is jó eredményeket érhetünk el, de az Eb-szereplés felülmúlta a várakozásaimat – mondta. – Egyéniben is szerettem volna döntőbe kerülni, ez nem jött össze, viszont másnap a mix csapatversenyben igen. Igazából ezen az Európa-bajnokságon a végül öt aranyérmet szerző
Vera annyira nagyszerűen lőtt, hogy szinte lehetetlen volt nem nyerni vele.
Persze, én is igyekeztem megtenni minden tőlem telhetőt, és nagyon örültem az első helynek.”
A sokra hivatott sportlövő tavaly az Eszéken rendezett junior-kontinensviadal légpisztolyos solo versenyében az első egyéni Eb-érmét nyerte, harmadik lett. Majd Chateauroux-ban a 25 méteres standard pisztolyos számban nyújtott junior Eb-ezüstöt érő teljesítményt. Bár még most is korosztályos versenyzőnek számít, már a felnőttek között szeretne egyéniben is egyre jobb eredményeket elérni.
„Nem egyszerű érvényesülni a felnőttmezőnyben. Az a tapasztalat, hogy ha valaki kiöregszik a juniorkorból, akkor még nagyjából három évre van szüksége ahhoz, hogy felvegye a versenyt a legjobb felnőttekkel. Csak a legtehetségesebbek, a már fiatalon nagyon magas szintre jutók képesek egyből az elithez tartozni. A felnőttek között már a kisebb hibák sem férnek bele.
A junioroknál még egy-egy elrontott lövéssel is odaérhetsz a döntőbe, dobogóra, de a felnőttek nagy versenyein erre igen csekély az esély.
Az idén is a folyamatos fejlődés az egyik legfontosabb feladatom. Ezt a nívós nemzetközi versenyek segítik a legjobban, hiszen azokon egyrészt tanulhatok az ellenfelektől, másrészt látom, hogy hol tartanak és milyen szintre kell eljutnom.
A legfőbb célom, hogy kijussak a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
Novemberben Katarban rendezik az első kvótaszerző világbajnokságot, amelyen szeretnék döntőbe kerülni és kiérdemelni a kvalifikációt. Természetesen tudom, hogy addig még nagyon sokat kell edzenem.”
(Kiemelt képünkön: Nagy Ákos Károly Forrás: MSSZ)