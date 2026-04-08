Simeone szép szavakkal mondott köszönetet Griezmann-nak, „de ha nem futsz eleget, lecseréllek”

„Szeretném megragadni az alkalmat, hogy szóljak néhány szót nemcsak mint edző, hanem mint az Atlético egyik rajongója – fordult Griezmann felé Diego Simeone. – Szeretném megköszönni a kemény munkádat és a mutatott alázatot. Nagyszerű tagja vagy egy olyan közösségnek, amelyben a fiataloknak éppen olyan példaképekre van szükségük, amilyen te vagy. Köszönetet mondok mindenért, amit eddig tettél a klubért, amit most teszel, és amit még ezután teszel. Köszönet az elkötelezettségedért, és azért is, hogy mindvégig el tudtad különíteni a barátságunkat az edző és a játékosa közötti szakmai kapcsolattól. Mert mindenekelőtt futballistaként kell tekintenem rád, és csak utána barátként.”

Antoine Griezmann hosszú karrierjének ez lehetett az egyik legmeghatóbb sajtótájékoztatója (Fotó: Getty Images)

Simeone emlékeztetett arra, hogy még nyolc bajnoki vár rájuk közösen, a Real Sociedad elleni Király-kupa-döntő, valamint néhány („ha Isten is úgy akarja, öt”) mérkőzés a Bajnokok Ligájában.

„Arra biztatlak, hogy élvezd ezeket a mérkőzéseket. Rajtam nem fog múlni, hogy így legyen, de ha nem futsz eleget, lecseréllek – folytatta a meghatottságát tréfálkozással „álcázó” edző, aki kérdésre válaszolva hozzátette: – Hálás vagyok a sorsnak, hogy ilyen játékosom van, aki képes eldönteni mérkőzéseket. Amikor hozzánk került, kezdetben szélsőként számoltunk vele, és nehéz hónapjai voltak, mire megtaláltuk neki a legjobb helyet. Mondtam neki, hogy én inkább középen adok neki feladatot, ami persze sokkal nagyobb fizikai és mentális igénybevétellel jár. De bejött, mert többször is a legeredményesebb játékosunkként zárta az idényt. És igen, azt kell mondanom, hogy az egyik legjobb futballista, aki valaha a kezem alatt játszott.”

A nyártól az Egyesült Államok bajnokságában futballozó Griezmann 2014-ben került először az Atléticóhoz – akkor már három éve Simeone volt a vezetőedző –, majd egy barcelonai kitérőt (2019–21) követően igazolt vissza; 211 góljával ő a klub történetének legeredményesebb játékosa.

„Most még ne beszélgessünk az Orlandóról – mondta a 35 éves, világbajnok francia támadó a jövőbeli klubjára utalva –, hiszen egyelőre azt a feladatot kell megoldanom, amit Cholo oszt ki. Bajnokok Ligája-negyeddöntőt játszani különleges lehetőség, és én tiszta fejjel akarok pályára lépni, hogy a lehető legnagyobb hasznára legyek a csapatomnak, a vezetőedzőmnek. Megtisztelő és örömteli az irányítása alatt futballozni. Remélem, a drukkerek nem felejtenek el, és úgy őriznek meg az emlékezetükben, mint igazi csapatembert, aki időről időre azért gólokat is szerez.”