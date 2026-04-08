Elképesztő izgalmak után, az utolsó öt percben a Szeged kiharcolta a továbbjutást a férfi kézi BL-ben!

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

INDUSTRIA KIELCE (lengyel)–OTP BANK-PICK SZEGED 32–32 (17–19)

Kielce, 4200 néző. V: M. Hansen, J. Madsen (dánok)

KIELCE: FERLIN – Moryto 2, Maqueda 3, Monar 1, Olejniczak 1, NAHI 6, Vlah. Csere: Morawski (kapus), SICKO 8, KOROLJOK 2, A. Dujshebaev 2, D. Dujshebaev 4, Jarosiewicz 3 (3), Kounkoud. Edző: Talant Dujsebajev

SZEGED: MIKLER R. – Sostaric 5 (4), Garciandia 3, KUKICS 6, Toto 2, SMÁRASON 4, JELINIC 5. Csere: Thulin (kapus), Mackovsek, Kalaras, Röd 2, BODÓ 3, Bánhidi 2, Szilágyi Benjámin. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–4. 13. p.: 8–9. 20. p.: 10–14. 27. p.: 13–17. 37. p.: 22–20. 46. p.: 26–23. 51. p.: 29–25. 54. p.: 31–27

Kiállítások: 6, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4

Továbbjutott: a Szeged, 58–55-ös összesítéssel

MESTERMÉRLEG

Michael Apelgren: – Nagyon sok jó dolgot csináltunk az első félidőben, a másodikban már nehezebb volt, de szerencsére kihasználtuk az adódó lehetőségeket, úgyhogy boldogan térhetünk haza Kielcéből.

ÖSSZEFOGLALÓ

Hét góllal meglépett a párharc összesítését figyelve a Szeged, miután az első négy találatot ő szerezte Kielcében. Egy héttel ezelőtt, a BL egyenes kieséses szakaszának első körében a magyar és a lengyel csapat visszafogottabb iramú találkozót játszott a Pick Arénában. Ez egyértelműen kedvezett a Tisza-partiaknak, akik ebben a műfajban 26–23-ra jobbnak is bizonyultak.

A szerdai visszavágó már hatalmas iramban zajlott, ami a csoportkörben látottak alapján inkább a Kielcének kedvezett – gondoltuk. Mégis a Szeged lett az a csapat, amelyik magához ragadta a kezdeményezést, miután Janus Smárason és Lazar Kukics jól találta meg a szabad helyeket akkor is, amikor Talant Dujsebajev – elöl Dylan Nahival – megnyitotta védőfalát.

Az első tíz percben nem tudott hibázni a vendégcsapat, 9–6-ra megnyerte a nyitó periódust. A félidő további részében ez a három gól körüli különbség állandósult, ami összesítésben kétszer ennyi volt. Mikler Roland ismét nagyszerűen védett, nyugalmat adott társainak és a szurkolóknak is.

A szünet előtti pillanatok a Kielcének sikerültek jobban, de a slusszpoén mégis Bodó Richárdé volt. A magyar balátlövő időn túli szabaddobásból talált utat a kapuba, így az eredményjelzőn 17–19 állt ekkor.

Szymon Sicko elsöprő lendülettel kezdte meg a második félidőt, Klemen Ferlinnek nem tudott gólt dobni a Szeged, az ellenfél 5–0-s szériával fordított (22–20). Tobias Thulin a legjobbkor védte ki az idényben szinte hibátlanul lövő Piotr Jarosiewicz hétméteresét. A 46. percben hárommal elhúzott a Kielce, először állt döntetlenre a párharc ezen a napon.

Egyre nagyobb küzdelem folyt a pályán, egyik fél sem akarta megadni magát. Az utolsó tíz perc összesítésben döntetlenről vette kezdetét, majd Théo Monar beállóból elpattintotta a labdát Thulin mellett, először állt jobban a Kielce a visszavágón. Gleb Kalaras megkapta a harmadik kiállítását, és ezért a piros lapját is, a hajrában rá már nem számíthatott Michael Apelgren.

A pattanásig feszült légkörben Artyom Koroljok lekönyökölte a mezt a fejére ráhúzó Marin Jelinicet, páros kiállítás lett a vége. Smárason begyömöszölt egy gólt, majd labdát szerzett a Szeged. Bodó ismét a legjobbkor talált be, majd védésével Mikler eldöntötte a párharcot. A vége 32–32 lett, a Szeged 58–55-ös összesítéssel bejutott a negyeddöntőbe, ahol a címvédő német Magdeburggal játszik.