Szoboszlai és Kerkez is kezd a Liverpoolban a PSG elleni BL-negyeddöntő odavágóján

Megvan a címvédő Paris Saint-Germain és a Liverpool kezdőcsapata is az egymás elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő-odavágó előtt: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd, Mohamed Szalah kispados. A vendégek keretében már ott van a sérülésből visszatérő Aleksander Isak is, míg a PSG BL-döntős támadótriójával rohamoz.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

Párizs, Parc des Princes, 21.00. Vezeti: José María Sánchez Martínez (spanyol)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, J. Neves – Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Cserék: Chevalier (k), Marin (k), Zabarnij, Beraldo, T. Hernandez, Dro Fernández, Li Kang In, Mayulu, G. Ramos, Mbaye

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister, Szoboszlai – Wirtz, Ekitiké, Frimpong. Vezetőedző: Arne Slot

Cserék: Woodman (k), Misciur (k), Robertson, C. Jones, Nyoni, Isak, Gakpo, Chiesa, Szalah, Ngumoha