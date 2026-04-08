Szoboszlai és Kerkez is kezd a Liverpoolban a PSG elleni BL-negyeddöntő odavágóján

CSELŐTEI MÁRK
2026.04.08. 19:56
Két magyarral áll fel a Liverpool Párizsban (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája Liverpool Szoboszlai Dominik PSG Kerkez Milos
Megvan a címvédő Paris Saint-Germain és a Liverpool kezdőcsapata is az egymás elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő-odavágó előtt: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezd, Mohamed Szalah kispados. A vendégek keretében már ott van a sérülésből visszatérő Aleksander Isak is, míg a PSG BL-döntős támadótriójával rohamoz.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!
Párizs, Parc des Princes, 21.00. Vezeti: José María Sánchez Martínez (spanyol)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, J. Neves – Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Cserék: Chevalier (k), Marin (k), Zabarnij, Beraldo, T. Hernandez, Dro Fernández, Li Kang In, Mayulu, G. Ramos, Mbaye
LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Gomez, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister, Szoboszlai – Wirtz, Ekitiké, Frimpong. Vezetőedző: Arne Slot
Cserék: Woodman (k), Misciur (k), Robertson, C. Jones, Nyoni, Isak, Gakpo, Chiesa, Szalah, Ngumoha

 

