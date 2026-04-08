BL-negyeddöntő: Barcelona–Atlético Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

FC BARCELONA (spanyol)–ATLÉTICO MADRID (spanyol) 0–1 (0–1) – élőben az NSO-n!

Barcelona, Camp Nou. Vezeti: Kovács István

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Cancelo – E. García, Pedri (Gavi, a szünetben) – Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford – Lewandowski (Fermín López, a szünetben). Vezetőedző: Hansi Flick

ATLÉTICO MADRID: Musso – N. Molina, Le Normand, Hancko (Pubill, 31.), Ruggeri – Giu. Simeone, M. Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: J. Álvarez (45.)

Kiállítva: Cubarsí (44.)

