BL-negyeddöntő: Paris Saint-Germain–Liverpool

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool a címvédő PSG vendégeként lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool FC (angol) 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Párizs, Parc des Princes, 21 óra. Vezeti: José Sánchez (spanyol)
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves – Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
Liverpool: Mamardasvili – J. Gomez, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Wirtz – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Doué (11.)
A visszavágót jövő kedden 21 órakor rendezik Liverpoolban.
Ezek is érdekelhetik