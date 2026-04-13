Marozsán, Fucsovics, Piros és Gálfi is javított a tenisz-világranglistán

Az ATP honlapja szerint a héten Münchenben versenyző Marozsán így jelenleg a 42., míg Fucsovics – aki visszalépett a németországi viadaltól – az 54. helyen áll a rangsorban.

A vasárnap Madridban challenger-tornát nyert Piros Zsombor 17 helyezést javítva a 144. pozíciót foglalja el.

Az élen is változott a sorrend, ugyanis a monte-carlói salakpályás versenyen győztes olasz Jannik Sinner megelőzte fináléban legyőzött ellenfelét, a spanyol Carlos Alcarazt. Mögöttük továbbra is Alexander Zverev, Novak Djokovics a sorrend.

A nőknél a Billie Jean King-kupában a válogatottal továbbjutott Bondár Anna két helyet rontva a 65., Udvardy Panna szintén két pozíciót visszacsúszva a 73., míg Gálfi Dalma tíz helyet előrelépve a 93. helyen áll. Közülük a héten csak Bondár versenyez, ő Rouen-ban lép majd pályára.

A ranglistát továbbra is a fehérorosz Arina Szabalenka vezeti a kazah Jelena Ribakina és az amerikai Coco Gauff előtt.