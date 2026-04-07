Nemzeti Sportrádió

Könnyed sikerrel rajtolt Marozsán a monte-carlói tenisztornán

2026.04.07. 15:13
Sima ügy: Marozsán Fábián könnyedén nyert Monte-Carlóban (Fotó: Getty Images)
Címkék
Marozsán Fábián Damir Dzumhur Monte-Carlo ATP 1000
Marozsán Fábián nagyon simán győzött a 6.3 millió euró (2.4 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna első fordulójában.

Lazán vette az első akadályt a monte-carlói salakpályás tenisztornán Marozsán Fábián. A szombaton Bukarestben elődöntős magyar játékos számára remekül indult a hét, mivel négy helyet előrelépve a 43. lett a világranglistán. Monacóban viszont a sorsoláson kemény ellenfelet kapott a cseh Jakub Mensík személyében, akivel eddig kétszer találkozott, s az ellenfél tavaly májusban Rómában és idén januárban Aucklandben is jobbnak bizonyult nála. A keddi csata előtt nem sokkal azonban Mensík jelezte, hogy visszalép az 1000-es viadaltól, Marozsán ellenfele pedig így a szerencsés vesztesként főtáblára kerülő Dzumhur lett. A 33 éves rivális jelenleg 81. a rangsorban, és korábbi egyetlen találkozójukat Marozsán nyerte 2022-ben egy Banja Luka-i challenger-tornán.

A második csata rendkívül egyoldalúnak bizonyult, ugyanis a Vasas sportolója mindkét szettben kétszer nyert játékot fogadóként, míg adogatóként egyszer sem vesztett, így mindössze 66 perc alatt lezárta az összecsapást. A 26 éves Marozsán második fordulós ellenfele a lengyel Hubert Hurkacz lesz, aki a nyitókörben meglepetésre búcsúztatta a 15. helyen kiemelt olasz Luciano Darderit.

A hercegségi viadal másik magyarja, Fucsovics Márton vasárnap két szettben kikapott a chilei Alejandro Tabilótól.

ATP 1000-ES TORNA, MONTE-CARLO (6.3 millió euró, salak) 
1. FORDULÓ
Marozsán Fábián-Damir Dzumhur (bosnyák) 6:2, 6:1

 

