Csúnyán megalázták Medvegyevet Monte-Carlóban

2026.04.08. 16:30
Medvegyev maga sem érti, hogy nem tudott gémet sem nyerni Berrettini ellen (Fotó: Getty Images)
A volt világelső Danyiil Medvegyev 6:0, 6:0-ra kikapott az olasz Matteo Berrettinitől a 6.3 millió euró (2.4 milliárd forint) összdíjazású monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna második fordulójában.

Hatalmas pofonba szaladt bele a monte-carló-i ATP 1000-es salakos tornán a verseny 7. kiemeltje, Danyiil Medvegyev, aki mindössze 17 pontot tudott csinálni az olasz Matteo Berrettini ellen, s ellenfele 6:0, 6:0-lal lépett a nyolcaddöntőbe.

„Nem számítottam ilyen győzelemre, hiszen ilyesmi nem gyakran történik. Ez volt életem egyik legjobb teljesítménye. Azt hiszem, az egész mérkőzés alatt csak három labdát rontottam” – nyilatkozta a meglepett győztes.

Berrettini 2021-ben döntős volt Wimbledonban, de az elmúlt években sérülésekkel küzdött, ezért a világranglista kilencvenedik helyére csúszott vissza, Monte-Carlóban is csak szabadkártyával indulhatott.

Az ATP-ranglista 1973-as bevezetése óta az olasz mindössze az ötödik játékos, aki 6:0, 6:0-ra győzött olyan ellenféllel szemben, aki az első tíz között van a világranglistán. Legutóbb ilyesmire tíz évvel ezelőtt Rómában volt példa, amikor David Goffin kiütötte Tomas Berdychet.

Medvegyev a közelmúltban legyőzte a ranglistavezető spanyol Carlos Alcarazt, és bejutott az Indian Wells-i keménypályás torna döntőjébe, salakon viszont idén először lépett pályára.

A világranglista tizedik helyezettje hétszer törte össze az ütőjét a szerdai meccs közben, az egyikkel például addig csapkodta a földet, amíg bele nem fért a szemetesbe. Sportszerűtlen viselkedéséért figyelmeztetést kapott, és valószínűleg súlyos pénzbírsággal is sújtják majd.

A 2021-es amerikai nyílt bajnokság győztese – aki idén Dubajban és Brisbane-ben is tornát nyert – 49 perc alatt veszítette el a mérkőzést.

ATP 1000-es TORNA, MONTE-CARLO (6.3 millió euró, salak)
2. FORDULÓ
Matteo Berettini (olasz)–Danyiil Medvegyev (orosz, 7.) 6:0, 6:0

 

