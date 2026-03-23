Csak az eleje volt sima: Cerúndolo nagy csatában búcsúztatta Medvegyevet Miamiban

Mindössze huszonkét perc kellett Francisco Cerúndolónak, hogy leüsse a pályáról Danyiil Medvegyevet a miami 1000-es torna 3. fordulójában rendezett mérkőzésük első felvonásában. A 6:0-ra megnyert szett során az argentin 25 pontjával szemben az előkelőbben rangsorolt orosznak mindössze tízre futotta, s egészen döbbenetes adat, hogy Medvegyevnek a második szerváiból egyszer sem sikerült pontot csinálnia a játszma folyamán.

A második etapban már jóval kevéssé volt egyoldalú a meccs, Cerúndolo megnyerte az első szervagémjét, majd kétszer is brékelőnybe került, de az első szett sokkja után egyre inkább magára találó Medvegyevnek mindkétszer sikerült eltüntetnie a fórt. Sőt, a kilencedik játékban második bréklabdáját kihasználva már az orosz volt előnyben, és a játszmáért adogathatott – sikerrel.

Egy-egy brékkel kezdődött a döntő csata, amelyben leginkább az volt a kérdés, melyik Medvegyevet, illetve Cherúndolót látjuk, az orosz feljavulásával ugyanis a dél-amerikai teniszező játéka párhuzamosan esett vissza – nem feltétlenül szükségszerűen. Nos, a játszmának volt olyan pontja, amikor a leglényegesebb mutatókban mindkét fél teljesen ugyanúgy állt. Medvegyevnek végül ellenfele 5:4-es, illetve 6:5-ös vezetésénél is a meccsben maradásért kellett adogatnia, ami először sikerült is, ám másodjára az argentin rögtön az első lehetőségre lecsapott, és 6:0, 4:6, 7:5-re megnyerte a 2 óra 19 percig tartó mérkőzést.

Cerúndolo győzelménél nagyobb meglepetés volt, a francia Terence Atmane sikere, aki a világranglista 53. helyezettjeként a 7. kiemelt Félix Auger-Aliassime-mel csapott össze. A sokkal kevesebb ki nem kényszerített hibát vétő, fogcsikorgatva küzdő Atmane-nak az első és a harmadik szettben is sikerült egyszer-egyszer elnyernie ellenfele szervagémjét, – arra pedig, hogy a második játszmát 6:1-re nyerte a kanadai, holnap már senki nem fog emlékezni.

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MIAMI (kemény pálya, 9 415 725 dollár)

EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Cerúndolo (argentin, 18.)–Medvegyev (orosz, 9.) 6:0, 4:6, 7:5

Umbert (francia, 31.)–Sevcsenko (kazah) 6:4, 7:6 (7–2)

Atmane (francia)–Auger-Aliassime (kanadai, 7.) 6:3, 1:6, 6:3