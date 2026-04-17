Nemzeti Sportrádió

Bondár a negyeddöntőben búcsúzott Rouenban

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.17. 21:47
Címkék
Bondár Anna két szettben kikapott a román Sorana Cirsteától a Rouenban zajló WTA-tenisztorna negyeddöntőjében.

Bondár Anna Harmony Tan és Olekszandra Olijnikova legyőzésével jutott el a negyeddöntőig, ahol a második kiemelt Sorana Cirstea várt rá. Korábbi két meccsüket egyébként a román nyerte 2019-ben és 2022-ben.

A nyitó szettben Cirstea került először brékelőnybe, de Bondár a következő játékban visszabrékelt. A magyar játékos 6:5-nél játszmalabdát hárítva kiharcolta a tie-breaket, ám ott négy pontot is elbukott a saját adogatásaiból, míg fogadóként csak kettőt szerzett.

A második játszmában Cirstea brékkel kezdett, és miközben Bondár a saját bréklabdáit nem tudta beütni, addig a román 4:2-nél újabb játékot nyert meg fogadóként, majd ki is szerválta a győzelmet.

A torna második kiemeltje így készülhet a viadal meglepetésembere, a selejtezőből indult ukrán Veronika Podrez ellen. A felső ágon az első helyen rangsorolt ukrán Marta Kosztyuk és a német Tatjana Maria elődöntőzik.

TENISZ, WTA-TORNA, ROUEN
Negyeddöntő
Cirstea (román, 2.)–Bondár (magyar) 7:6 (7–2), 6:2

 

