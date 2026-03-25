Teniszpálya lesz a Santiago Bernabéu Stadionból április utolsó hetében

2026.03.25. 17:53
A Santiago Bernabéu lesz a madridi tenisztorna gyakorlópályája (Fotó: Getty Images)
Április 23. és 30. között a Real Madrid labdarúgócsapatának otthona, a Santiago Bernabéu Stadion teniszpálya-komplexummá alakul.

A világ legjobbjait felvonultató a madridi torna április 21-én kezdődik és május 3-ig tart, ennek első felében az egyik edzőközpontnak rendezik be a legendás létesítményt. Az első héten ugyanis még szűkösek lennének a teniszviadal megszokott edzéshelyszínei, a szervezők ezért kerestek alternatívát.

Mivel a Real Madrid április 22-e után három egymást követő mérkőzést is idegenben játszik, ezért lehetséges a futballaréna ideiglenes átépítése, ráadásul a stadion közelében tudják elszállásolni a játékosokat.

 

