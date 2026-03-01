NB I: Ferencváros–Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–0 – ÉLŐ

Budapest, Groupama Aréna, 18.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Csonka

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az NB I-ben csak ebben az idényben mérkőztek meg, a Groupama Arénában 3–0-ra, Mezőkövesden 3–1-re nyertek a zöld-fehérek, a télen távozott Varga Barnabás mindkét találkozón betalált.

♦ Amikor az FTC 2006 nyarától három idényen át az NB II-es volt, 6-szor találkoztak, a mérleg 3 ferencvárosi siker, 3 döntetlen. Az Üllői úti stadionban rendre fölényes győzelmet arattak a zöld-fehérek, 2007-ben és 2008-ban 4–0-ra, 2009 tavaszán 5–0-ra nyertek, a legutóbbin Ferenczi István négyszer is betalált.

♦ Az Európa-liga nyolcaddöntőjébe bejutó FTC mostanában háromnaponta lép pályára, és ezen a héten már 2 győzelmet tud felmutatni (3–1 az MTK otthonában, majd 2–0 a Ludogorec ellen).

♦ A címvédő zöld-fehérek a bajnokság előző 13 fordulójában nem játszottak döntetlent, 8-szor nyertek, 5-ször vesztettek, az NB I-ben tavasszal 3–0–2 a mérlegük.

♦ Az utolsó helyen álló Barcika 3-as vereségszériában van, az előző 9 bajnokijából pedig 8-at elbukott és 1-et nyert meg. Mindössze 14 ponttal áll, 23 forduló után ennél kevesebb legutóbb 2020-ban a Kaposvárnak volt (10).

♦ Az FTC pontjainak csupán csaknem egyharmadát zsebelte be otthon, 43-ból 14-et, és a 24. forduló előtt csak 2 olyan csapat van a mezőnyben, amelyik ennél kevesebbet gyűjtött. A 6 vereségéből 5-öt hazai pályán szenvedett el.

♦ A Kazincbarcika 2–1–8-as mérlegével a vendégtabellán is utolsó, 2026-ban azonban látogatóként 50 százalékos a mérlege: 3–1-re nyert az MTK-nál, és Kisvárdán is csak 1–0-ra kapott ki.

