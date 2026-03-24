Miami Open: Kordát is búcsúztatta a selejtezőből jött spanyol; Sinner két szoros szettben nyert

A nap első mérkőzésén két meglepetésember csapott össze a Miami Open férfi egyesének első nyolcaddöntőjében: az előző körben a világelső Carlos Alcarazt búcsúztató Sebastian Korda a selejtezőből érkező, Luciano Darderi és Karen Hacsanov személyében két kiemeltet is kiejtő Martín Landalucéval mérte össze erejét. Az első játszmában az esélyesebb amerikai tagadhatatlanul dominált, tizenkét nyerőt ütve, három bréklabdájából kettőt kihasználva harminckét perc alatt gyakorlatilag erőlködés nélkül nyert 6:2-re.

A második felvonásra Landaluce összekapta magát, megtalálta az addig hiába keresett szerváit is – ez ugyan ahhoz még mindig nem volt elég, hogy Kordától adogatójátékot raboljon, de ahhoz igen, hogy eljusson a rövidítésig, amelyben négy fogadóként megnyert ponttal kiharcolta a döntő szettet.

A húszéves spanyol annyira felbuzdult kétségkívül megsüvegelendő részsikerén, hogy a harmadik játszma második gémjében a meccsen először brékelt, de három játékkal később Korda visszavágott, igaz, hiába: a tizedik játékban Landaluce ismét elvette a szervagémjét, és 2:6, 7:6, 6:4-re megnyerte a mérkőzést. Az egykori junior-világelső egyelőre a legjobb úton halad afelé, hogy a tavalyi sanghaji 1000-est a selejtezőből megnyerő Valentin Vacherot nyomdokaiba lépjen.

Taylor Fritz, illetve Jirí Lehecka jóvoltából a torna 6. és 21. kiemeltje játszott egymással a második keddi találkozón, s az ötödik játékban a negyedik bréklabdáját kihasználó cseh versenyző innen a létező legegyszerűbb utat járva el is jutott a játszmagyőzelemig: a saját szerváinak a közelébe sem engedte az amerikait.

A második játszmában egyáltalán nem is láttunk bréket, így rövidítésig „fajult” a csata. A tie-break az amerikainak sikerült jobban, aki második szettlabdáját értékesítve elérte, hogy itt is a harmadik felvonás döntsön a győztes kilétéről.

A döntő játszmában először Fritz hibázott: a negyedik gémben elvesztette adogatását, és a mérkőzés addigi menete alapján ez nem sok jót ígért neki. Így is lett: Lehecka nemcsak magabiztosan kiszerválta a szettet, hanem még egy bréket hozzá is tett, így 6:4, 6:7, 6:2-re megnyerte a 2 óra 27 perces meccset.

A világranglistán mindössze hat helyezés választotta el egymástól Valentin Vacherot-t és az Indian Wellsben Fucsovics Mártont búcsúztató Arthur Filst kettejük mérkőzése előtt. A 24. kiemelt Vacherot az első játszmában a létező legrosszabbkor, a francia 5:4-es vezetésénél vesztette el az adogatását – Fils rögtön az első bréklabdáját kihasználta –, így egyből szetthátrányba került.

A második etapban egyik félnek sem volt bréklehetősége, így a rövidítés döntött, azt pedig 7–4-re Vacherot nyerte meg. A döntés itt is a harmadik játszmára maradt, ahol 2:2-nél jött egy Fils-brék, s ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 6:4, 6:7, 6:4-re ő nyerje meg a meccset.

Tommy Paul mindössze 75 perc alatt elintézte Tomás Etcheverryt, miután mindkét szettben kétszer vette el az adogatását. Érdekesség, hogy az amerikai és az argentin játékos először játszott egymással, ám utóbbi teniszező aligha emlékszik vissza szívesen a 6:1, 6:3-as vereségre, amely alkalmával egy bréklabdája volt, s azzal sem tudott élni. Paulra a nyolc között Arthur Fils vár majd.

Jóval nehezebb mérkőzést tudhat maga mögött a 2024-es győztes Jannik Sinner. A világranglista-2. játékosnak 4:4-nél volt három bréklabdája, ám azokkal nem tudott élni, 5:5-nél viszont az esélyét kihasználta, majd a következő gémben az első játszmalabdájából lezárta a szettet. A folytatásban az amerikai Alex Michelsen került brékelőnybe, ám hiába szerválhatott a játszmáért 5:3-nál, az olasz rivális a második bréklabdáját kihasználta. Tie-breakig mentek a felek, ami 4–4-ig szoros volt, utána viszont már csak a négyszeres Grand Slam-győztes nyert pontot, így 7:5, 7:6-tal 1 óra 41 perc alatt bejutott a negyeddöntőbe.

A nőknél a tegnapi történések után borítékolható volt, hogy Karolína Muchová és Victoria Mboko nagy csatát vív majd az elődöntőbe kerülésért. Aki így gondolta, nem kellett csalódnia: az első játszmában 5:5-ig fej fej mellett haladtak a felek, ekkor a cseh teniszezőnek sikerült brékelnie, s ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy 7:5-re megnyerje a szettet.

A második felvonásban, 5:4-es vezetésénél a kanadai nyerhette volna el ellenfele adogatójátékát, s húzhatta volna ezzel be a játszmát, de Muchová hárította a brék- és szettlabdát, majd a rövidítést 7–5-re nyerve 7:5, 7:6-tal elsőként jutott be a legjobb négy közé a hölgyek mezőnyében.

MIAMI OPEN 1000-ES TORNA (9 415 725 dollár, kemény)

FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Landaluce (spanyol)–Korda (amerikai, 32.) 2:6, 7:6 (8–6), 6:4

Lehecka (cseh, 21.)–Fritz (amerikai, 6.) 6:4, 6:7 (4–7), 6:2

Fils (francia, 28.)–Vacherot (monacói, 24.) 6:4, 6:7 (4–7), 6:4

Paul (amerikai, 22.)–Etcheverry (argentin, 29.) 6:1, 6:3

Sinner (olasz, 2.)–Michelsen (amerikai) 7:5, 7:6 (7–4)

Később

Atmane (francia)–Tiafoe (amerikai, 19.)

Humbert (francia, 31.)–F. Cerúndolo (argentin, 18.)

Halys (francia)–Zverev (német, 3.)

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Muchová (cseh, 13.)–Mboko (kanadai, 10.) 7:5, 7:6 (7–5)

Később

Bencic (svájci, 12.)–Gauff (amerikai, 4.)