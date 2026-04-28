Jannik Sinner sorozatban 25. meccsét nyerte mesterversenyen

Az olasz klasszis kedden a brit Cameron Norrie ellen nyert két játszmában 6:2, 7:5-re, ezzel sorozatban a 25. mérkőzésén diadalmaskodott 1000-es tornán. Erre – a formátum 1990-es bevezetése óta – csak a svájci Roger Federer és a szerb Novak Djokovics volt képes. A 24 éves Sinner sporttörténeti győzelemre hajt a spanyol fővárosban, ő lehet ugyanis az első férfi teniszező, aki öt egymást követő mesterversenyen diadalmaskodik. Sinner a nyolc között a cseh Vit Kopriva és a szabadkártyás spanyol Rafael Jodar összecsapásának győztesével találkozik.

A nőknél kedden a főtáblán előbb Udvardy Pannát, majd Gálfi Dalmát, végül hétfőn Bondár Annát is búcsúztató 18 éves orosz Mirra Andrejeva a kanadai Leylah Fernandez ellen folytatta menetelését és jutott két játszmában a legjobb négy közé.

ATP ÉS WTA 1000-ES TENISZTORNA, MADRID (8 235 540 dollár, salak)

FÉRFI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Cameron Norrie (brit, 19.) 6:2, 7:5

Jirí Lehecka (cseh, 11.)–Lorenzo Musetti (olasz, 6.) 6:3, 6:3

Arthur Fils (francia, 21.)–Tomás Martín Etcheverry (argentin, 25.) 6:3, 6:4

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Mirra Andrejeva (orosz, 9.)–Leylah Fernandez (kanadai, 24.) 7:6 (7–1), 6:3