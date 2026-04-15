Nemzeti Sportrádió

Jannik Sinner szereplése hatással lehet a római derbire

H. Á.H. Á.
2026.04.15. 13:22
Sinner a tavalyi döntő után a finalistának járó trófeával (Fotó: Getty Images)
Címkék
ATP Róma Lazio Roma Serie A Jannik Sinner
Jelen állás szerint nagy logisztikai problémával lesz kénytelen szembenézni az olasz főváros május 17-én, vasárnap este, miután aznap lesz a római ezres besorolású tenisztorna férfi egyesének döntője, s vélhetően vele egy időben – vagy nem sokkal a finálé után – kezdődik a Derby della Capitale, a római derbi, azaz a Roma–Lazio bajnoki mérkőzés.

 

Az Eurosport.hu szúrta ki a La Gazzetta dello Sportban megjelent írást, amely arról számolt be, hogy jó eséllyel óriási kihívás előtt áll Róma, miután ugyanazon a napon – majdnem egy időben, maximum néhány órás különbséggel – rendeznék május 17-én a római Masters tenisztorna döntőjét és a Roma–Lazio bajnoki labdarúgó-mérkőzést, azaz a római derbit. A tenisztornának otthont adó Foro Italico és a futballmérkőzés helyszíne, a római Olimpiai Stadion távolsága nagyjából akkora, mint Budapesten a Papp László Budapest Sportaréna és a Puskás Aréna távolsága, nem több néhány száz méternél. E távolság miatt – főleg, ha az olaszok kedvence, Jannik Sinner is döntőbe jut – nyilván hatalmas biztonsági erőfeszítéseket igényelne a két sportesemény megfelelő biztosítása.

A Stadio Olimpico felül és a Foro Italico közvetlenül alatta

 

A Gazzetta kedden arról írt, hogy a hatóságok azt szerették volna elérni, hogy a római derbit halasszák el hétfő estére, de erről egyik klub sem akart hallani – mondván,  a hétfő kora esti időpont miatt kevesebb szurkoló látogatna ki a meccsre és a hangulata sem lenne olyan, mintha vasárnap az eredetileg tervezett időpontban rendeznék.

Ugyanakkor az is tény, hogy ha Sinner bejut a döntőbe – amire már csak azért is jó esély van, mert tavaly is eljutott a fináléig –, akkor gyakorlatilag egész Olaszország a tenisztorna döntőjét nézi majd a tévén, leszámítva azokat, akik egyébként éppen a Roma–Lazio meccsen vannak kint az Olimpiai Stadionban. 

A hatóságok attól tartanak, hogy a két, fokozott érdeklődésre igény tartó, ráadásul egymás közvetlen közelében megrendezendő sporteseményre érkező 60-70 000 futballszurkoló és a teniszre érkező 15 000 néző túlterheli a rendfenntartókat – ráadásul a Roma és a Lazio drukkerei közötti ellentét további biztonsági kockázatot hordoz magában.

Egyelőre úgy fest, nincs igazán jó megoldása a helyzetnek, úgyhogy várhatóan kompromisszumos megoldás születik majd az ügyben.

 

 

ATP Róma Lazio Roma Serie A Jannik Sinner
Legfrissebb hírek

Arkadiusz Milik elképesztően balszerencsés, újra megsérült

Olasz labdarúgás
20 perce

Legyőzte a Laziót, nyolc pontra a kiesőzónától a Fiorentina

Olasz labdarúgás
2026.04.13. 22:52

Marozsán, Fucsovics, Piros és Gálfi is javított a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.04.13. 09:10

Kétgólos hátrányban is volt, de az Inter mégis megnyerte a hétgólos thrillert a Como ellen

Olasz labdarúgás
2026.04.12. 22:48

Salakon is legyőzte Alcarazt, Sinner nyert Monte-Carlóban

Tenisz
2026.04.12. 17:46

Két csere hozta össze a győztes gólt, a Genoa legyőzte a Sassuolót

Olasz labdarúgás
2026.04.12. 14:34

A Juventus bergamói győzelemmel közelít a dobogó felé

Olasz labdarúgás
2026.04.11. 22:40

Alcaraz és Sinner döntőzik Monte-Carlóban

Tenisz
2026.04.11. 18:36
Ezek is érdekelhetik