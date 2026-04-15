Jannik Sinner szereplése hatással lehet a római derbire

Az Eurosport.hu szúrta ki a La Gazzetta dello Sportban megjelent írást, amely arról számolt be, hogy jó eséllyel óriási kihívás előtt áll Róma, miután ugyanazon a napon – majdnem egy időben, maximum néhány órás különbséggel – rendeznék május 17-én a római Masters tenisztorna döntőjét és a Roma–Lazio bajnoki labdarúgó-mérkőzést, azaz a római derbit. A tenisztornának otthont adó Foro Italico és a futballmérkőzés helyszíne, a római Olimpiai Stadion távolsága nagyjából akkora, mint Budapesten a Papp László Budapest Sportaréna és a Puskás Aréna távolsága, nem több néhány száz méternél. E távolság miatt – főleg, ha az olaszok kedvence, Jannik Sinner is döntőbe jut – nyilván hatalmas biztonsági erőfeszítéseket igényelne a két sportesemény megfelelő biztosítása.

A Stadio Olimpico felül és a Foro Italico közvetlenül alatta

A Gazzetta kedden arról írt, hogy a hatóságok azt szerették volna elérni, hogy a római derbit halasszák el hétfő estére, de erről egyik klub sem akart hallani – mondván, a hétfő kora esti időpont miatt kevesebb szurkoló látogatna ki a meccsre és a hangulata sem lenne olyan, mintha vasárnap az eredetileg tervezett időpontban rendeznék.

Ugyanakkor az is tény, hogy ha Sinner bejut a döntőbe – amire már csak azért is jó esély van, mert tavaly is eljutott a fináléig –, akkor gyakorlatilag egész Olaszország a tenisztorna döntőjét nézi majd a tévén, leszámítva azokat, akik egyébként éppen a Roma–Lazio meccsen vannak kint az Olimpiai Stadionban.

A hatóságok attól tartanak, hogy a két, fokozott érdeklődésre igény tartó, ráadásul egymás közvetlen közelében megrendezendő sporteseményre érkező 60-70 000 futballszurkoló és a teniszre érkező 15 000 néző túlterheli a rendfenntartókat – ráadásul a Roma és a Lazio drukkerei közötti ellentét további biztonsági kockázatot hordoz magában.

Egyelőre úgy fest, nincs igazán jó megoldása a helyzetnek, úgyhogy várhatóan kompromisszumos megoldás születik majd az ügyben.