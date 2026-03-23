Meglepetésre Alcaraz kiesett Miamiban a 3. fordulóban

A spanyol sztár a hazai közönség előtt szereplő Sebastian Kordától kapott ki három szettben, 6:3, 5:7, 6:4-re.

A világranglista 36. helyén álló amerikai játékos a legalacsonyabban rangsorolt ellenfél, akitől Alcaraz kikapott azóta, hogy tavaly ugyanitt David Goffin megállította a második körben.

A spanyol világranglista-vezető 16 győzelemmel kezdte az évet – menetelése során megnyerte az Australian Opent is –, az utóbbi három meccséből azonban kettőt elvesztett. Másfél hete, Indian Wellsben az orosz Danyiil Medvegyevtől kapott ki az elődöntőben. A mostani meglepő vereség után Alcaraz már előretekintett, különösen a salakos szezonra.

„Hamarosan jön a salakos idény. Van néhány torna, amelyet különösen várok” – mondta a 22 éves, hétszeres Grand Slam-győztes teniszező. – „Most azonban szükségem van néhány nap pihenőre, amikor kikapcsolhatok és feltöltődhetek.”

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MIAMI (kemény pálya, 9 415 725 dollár)

EGYES, 3. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Sebastian Korda (amerikai, 32.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 1.) 6:3, 5:7, 6:4

Martin Landaluce (spanyol)–Karen Hacsanov (orosz, 14.) 6:3, 7:6 (7–2)

Jiri Lehecka (cseh, 21.)–Ethan Quinn (amerikai) 6:3, 7:6 (8–6)

Reilly Opelka–Taylor Fritz (amerikai, 6.) 6:3, 6:4

Tomás Martín Etcheverry (argentin, 29)–Rafael Jódar (spanyol) 7:5, 6:4

Tommy Paul (amerikai, 26.)–Raphael Collignon (belga) 6:2, 3:6, 7:6 (7–5)

Valentin Vacherot (monacói, 24)–Matteo Berrettini (olasz) 7:6 (7–5), 6:4

Arthur Fils (francia, 28.)–Sztefanosz Cicipasz (görög) 6:0, 6:1