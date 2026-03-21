Alcaraz két szettben legyőzte a Marozsánt búcsúztató Fonsecát Miamiban

Az első fordulóban erőnyerő spanyol klasszis gyorsan elvette 19 éves ellenfele – aki az előző körben Marozsán Fábiánt győzte le nagy küzdelemben – adogatását, és ezt követően magabiztosan hozta végig a sajátját, így 6:4-gyel lezárta a szettet.

A második játszmában még korábban, rögtön az első gémben brékelni tudott Alcaraz, aki ezt követően még stabilabban játszott, mint az első szettben: Fonseca csupán egy breaklabdáig jutott, de ezt hárította a spanyol, és egy újabb 6:4-gyel lezárta a mérkőzést.

Az összecsapás 1 óra 35 percig tartott. Alcaraz ellenfele a harmadik fordulóban a 32. helyen kiemelt, hazai közönség előtt versenyző Sebastian Korda lesz, aki két sima játszmában búcsúztatta az argentin Camilo Ugo Carabellit.

A még versenyben lévő Fucsovics Márton a második fordulóban a kanadai Félix Auguer-Aliassime-mal találkozik magyar idő szerint ma (szombaton) 17.30 körül.

TENISZ

MIAMI OPEN (9 415 725 dollár, kemény borítás)

FÉRFIAK, 2. FORDULÓ

Alcaraz (spanyol, 1.)–Fonseca (brazil) 6:4, 6:4

Vacherot (monacói, 24.)–Navone (argentin) 6:3, 6:4

Landaluce (spanyol)–Darderi (olasz, 17.) 6:3, 6:7 (7–4), 4–6

Lehecká (cseh, 21.)–Kouame (francia) 6:2, 7:5

Cicipasz (görög)–De Minaur (ausztrál, 5.) 6:3, 7:6 (7–3)

Collignon (belga)–Cobolli (olasz, 13.) 7:5, 6:3

S. Korda (amerikai, 32.)–Ugo Carabelli (argentin) 6:0, 6:3

Cazaux (francia)–Barrios Vera (chilei) 7:5, 6:4

Fils (francia, 28.)–Blanch (amerikai) 6:2, 6:3