Miami tenisztorna: Fucsovics kétszettes sikerrel kezdett

Az első szett szorosan alakult a világranglistán 54. nyíregyházi játékos és a rangsorban 130. helyen álló ausztrál riválisa között, mindketten hozták saját adogatójátékukat, a rövidítésben pedig két pont döntött Fucsovics javára. A második játszmában a magyar teniszező a mérkőzés egyetlen brékjével 3:0-ra elhúzott, előnyét pedig végigvitte és egy óra 47 perc után lezárta a találkozót.

TENISZ

MIAMI OPEN (9 415 725 dollár, kemény borítás)

FÉRFIAK, 1. FORDULÓ

Fucsovics Márton–Christopher O'Connell (ausztrál) 7:6 (8–6), 6:3