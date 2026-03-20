Miami tenisztorna: Fucsovics kétszettes sikerrel kezdett
Fucsovics Márton két játszmában legyőzte Christopher O'Connellt a 9.4 millió dollár (3.2 milliárd forint) összdíjazású miami kemény pályás tenisztorna férfiversenyének első fordulójában.
Az első szett szorosan alakult a világranglistán 54. nyíregyházi játékos és a rangsorban 130. helyen álló ausztrál riválisa között, mindketten hozták saját adogatójátékukat, a rövidítésben pedig két pont döntött Fucsovics javára. A második játszmában a magyar teniszező a mérkőzés egyetlen brékjével 3:0-ra elhúzott, előnyét pedig végigvitte és egy óra 47 perc után lezárta a találkozót.
TENISZ
MIAMI OPEN (9 415 725 dollár, kemény borítás)
FÉRFIAK, 1. FORDULÓ
Fucsovics Márton–Christopher O'Connell (ausztrál) 7:6 (8–6), 6:3
