Nemzeti Sportrádió

Miami tenisztorna: Fucsovics kétszettes sikerrel kezdett

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.03.20. 22:32
Fucsovics Márton (Fotó: Getty Images, archív)
Címkék
ATP ATP Miami Fucsovics Márton
Fucsovics Márton két játszmában legyőzte Christopher O'Connellt a 9.4 millió dollár (3.2 milliárd forint) összdíjazású miami kemény pályás tenisztorna férfiversenyének első fordulójában.

Az első szett szorosan alakult a világranglistán 54. nyíregyházi játékos és a rangsorban 130. helyen álló ausztrál riválisa között, mindketten hozták saját adogatójátékukat, a rövidítésben pedig két pont döntött Fucsovics javára. A második játszmában a magyar teniszező a mérkőzés egyetlen brékjével 3:0-ra elhúzott, előnyét pedig végigvitte és egy óra 47 perc után lezárta a találkozót.

TENISZ
MIAMI OPEN (9 415 725  dollár, kemény borítás)
FÉRFIAK, 1. FORDULÓ
Fucsovics Márton–Christopher O'Connell (ausztrál) 7:6 (8–6), 6:3

 

ATP ATP Miami Fucsovics Márton
Legfrissebb hírek

Marozsán Fábián visszanyerné önbizalmát a miami vereség után

Tenisz
9 órája

Tenisz: eső miatt csúszik a program Miamiban

Tenisz
2026.03.18. 20:32

Tenisz: Novak Djokovics visszalépett a miami mesterversenytől

Tenisz
2026.03.16. 21:42

Öt magyar az első százban a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.03.16. 09:56

Medvegyev legyőzésével Sinner nyerte az Indian Wells-i férfi tenisztornát

Tenisz
2026.03.16. 00:29

Fucsovics francia ellenfél ellen búcsúzott Indian Wellsben

Tenisz
2026.03.09. 06:34

Fucsovics Márton az ötödik kiemeltet is legyőzte Indian Wellsben

Tenisz
2026.03.07. 06:25

Fucsovics Márton továbbjutott, Gálfi Dalma kiesett az Indian Wells-i tenisztonán

Tenisz
2026.03.05. 06:45
Ezek is érdekelhetik