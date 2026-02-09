„Nem csak szemlélői, formálói is lehetünk a pozitív társadalmi változásoknak” – Csisztu Zsuzsa, az AIPS elnökjelöltje Afrikában járt

Az eseményen a kontinensen kívülről részt vett Gianni Merlo, az AIPS elnöke, továbbá Hi Don Dzsung (Hee Don Jung), az AIPS Asia elnöke, aki szintén jelölt az AIPS áprilisi elnökválasztásán, valamint Malik Amjad Aziz pakisztáni sportújságíró, az AIPS végrehajtó bizottságának tagja.

„Most először fordult elő, hogy a köztársaság alelnöke vezette kongresszusunk megnyitóünnepségét, ami számunkra megtiszteltetés és az afrikai sportújságírók iránti elismerés jele” – mondta Abdoulaye Thiam, az AIPS Africa elnöke.

Csisztu Zsuzsa első alkalommal járt a nyugat-afrikai országban, és nem érkezett üres kézzel: a szakmai konferencián való részvétel mellett saját kezdeményezésre adományokat vitt egy helyi, hátrányos helyzetű iskolának is.

„Szívet melengető élmény volt, hogy gambiai látogatásom első napján lehetőségem nyílt meglátogatni hatévesnél fiatalabb, különböző sorsú gyermekeket a Bright Minds Innovative Int’l Akadémián és a Unique Foundation szervezetnél. Személyes adományaimon túl elvihettem a Hungary Helps afrikai segélyprogram hírét is, és rögtönzött tornaórát tartottam a gyerekeknek, amire azonnal nyitottan reagáltak. Hiszem, hogy sportújságíróként nemcsak szemlélői, hanem előmozdítói is lehetünk a pozitív társadalmi változásoknak” – foglalta össze élményeit.

A szervezők a három konferencianapra számos értékes panelbeszélgetést szerveztek, amelyekre Afrikában ismert, a sport vagy a sportújságírás területén elismert személyiségeket hívtak meg. A szakértők hangsúlyozták, hogy az oknyomozó újságírás az afrikai sportéletben jelentős szerepet játszhat a szervezeti korrupció visszaszorításában, a fogadási csalások feltárásában és a sportvilág megtisztulásában.

Csisztu Zsuzsa a női sportolók láthatóságáról, valamint a sportújságírói szakmán belüli előrejutás lehetőségeiről beszélt. Kitért arra is, milyen lépéseket tett az elmúlt években a Magyar Sportújságírók Szövetsége annak érdekében, hogy akár más kontinensekről érkező újságírónők számára is élményalapú szakmai tapasztalatszerzést kínáljon.

„Afrikában kulturális és vallási különbségek is nehezíthetik egy fiatal kolléganő érvényesülését az általánosan ismert akadályokon és az úgynevezett üvegplafonon túl. A tapasztaltabb szakemberek feladata, hogy segítsék a fiatalok ambícióinak kibontakozását. Itt sok tehetséges fiatal kolléganővel találkoztam” – mondta a panelbeszélgetés tapasztalatairól.

A konferencia egyik izgalmas eleme volt az AIPS Africa új logójának bemutatása, valamint Afrika első valódi olimpiai bemutatkozásának felvezetése. A Gambiával szomszédos Szenegál ugyanis a 4. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok (YOG) megrendezésére készül 2026. október 31. és november 13. között, Dakar központtal. A szervezés mérföldkő lehet nemcsak a rendező országnak, hanem az egész kontinensnek is. A tervek szerint 206 nemzeti olimpiai bizottság mintegy 2700 sportolóját, 6000 önkéntest és összesen körülbelül 25 ezer akkreditált résztvevőt várnak, köztük a magyar ifjúsági olimpiai csapatot is.

A kongresszus kísérőrendezvényeinek egyik csúcspontja az a gálavacsora volt, amelyet Csisztu Zsuzsa adott. Az eseményen ismertette az afrikai nemzeti sportújságíró-szervezetek képviselőivel AIPS-elnökjelölti programját, amelyben egy megújult, igazságosabb, a kontinensek igényeire nagyobb figyelmet fordító szervezet jövőképét vázolta fel.