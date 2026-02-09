Négyből egy magyar dobogós helyezés az európai kézilabda-rangsorokban

Tavaly a junior és az ifjúsági válogatott is hetedik lett a kontinenstornán. A 2022 és 2025 közötti eredmények alapján készült rangsorban a magyarokat csak a dánok előzik meg.

A férfi utánpótlás a hatodik helyen áll az európai összevetésben, és a felnőtt női rangsorban – egy helyet előrelépve – szintén hatodik a magyar válogatott. A felnőtt férfi válogatott két pozíciót rontva nyolcadik, ezt a ranglistát a 2023 és 2026 közötti eredmények alapján állították össze.

Annak érdekében, hogy az újabb eredmények nagyobb hatással legyenek a ranglistára, a két régebbi világeseményen szerzett pontok csak ötven százalékban számítanak.

AZ EHF-RANGLISTÁK DOBOGÓSAI ÉS A MAGYAR HELYEZÉSEK

Férfi felnőtt

1. Dánia 118 pont

2. Franciaország 94

3. Németország 91

…

8. Magyarország 65

Női felnőtt

1. Norvégia 118 pont

2. Dánia 9

3. Franciaország 97

…

6. Magyarország 73

Férfi utánpótlás

1. Dánia 106.5 pont

2. Németország 103

3. Spanyolország 100

…

6. Magyarország 80

Női utánpótlás

1. Dánia 105.5 pont

2. Magyarország 101.5

3. Franciaország 95.75