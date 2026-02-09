Nemzeti Sportrádió

Négyből egy magyar dobogós helyezés az európai kézilabda-rangsorokban

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.02.09. 16:51
Az U19-es magyar női kézilabda-válogatott (Fotó: MKSZ)
A magyar női utánpótlás kézilabda-válogatottak a második helyen állnak az európai szövetség (EHF) legfrissebb, hétfőn kiadott rangsorában.

Tavaly a junior és az ifjúsági válogatott is hetedik lett a kontinenstornán. A 2022 és 2025 közötti eredmények alapján készült rangsorban a magyarokat csak a dánok előzik meg.

A férfi utánpótlás a hatodik helyen áll az európai összevetésben, és a felnőtt női rangsorban – egy helyet előrelépve – szintén hatodik a magyar válogatott. A felnőtt férfi válogatott két pozíciót rontva nyolcadik, ezt a ranglistát a 2023 és 2026 közötti eredmények alapján állították össze.

Annak érdekében, hogy az újabb eredmények nagyobb hatással legyenek a ranglistára, a két régebbi világeseményen szerzett pontok csak ötven százalékban számítanak.

AZ EHF-RANGLISTÁK DOBOGÓSAI ÉS A MAGYAR HELYEZÉSEK
Férfi felnőtt
1. Dánia 118 pont
2. Franciaország 94
3. Németország 91

8. Magyarország 65

Női felnőtt
1. Norvégia 118 pont
2. Dánia 9
3. Franciaország 97

6. Magyarország 73

Férfi utánpótlás
1. Dánia 106.5 pont
2. Németország 103
3. Spanyolország 100

6. Magyarország 80

Női utánpótlás
1. Dánia 105.5 pont
2. Magyarország 101.5
3. Franciaország 95.75

 

Ezek is érdekelhetik