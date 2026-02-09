Négyből egy magyar dobogós helyezés az európai kézilabda-rangsorokban
Tavaly a junior és az ifjúsági válogatott is hetedik lett a kontinenstornán. A 2022 és 2025 közötti eredmények alapján készült rangsorban a magyarokat csak a dánok előzik meg.
A férfi utánpótlás a hatodik helyen áll az európai összevetésben, és a felnőtt női rangsorban – egy helyet előrelépve – szintén hatodik a magyar válogatott. A felnőtt férfi válogatott két pozíciót rontva nyolcadik, ezt a ranglistát a 2023 és 2026 közötti eredmények alapján állították össze.
Annak érdekében, hogy az újabb eredmények nagyobb hatással legyenek a ranglistára, a két régebbi világeseményen szerzett pontok csak ötven százalékban számítanak.
AZ EHF-RANGLISTÁK DOBOGÓSAI ÉS A MAGYAR HELYEZÉSEK
Férfi felnőtt
1. Dánia 118 pont
2. Franciaország 94
3. Németország 91
…
8. Magyarország 65
Női felnőtt
1. Norvégia 118 pont
2. Dánia 9
3. Franciaország 97
…
6. Magyarország 73
Férfi utánpótlás
1. Dánia 106.5 pont
2. Németország 103
3. Spanyolország 100
…
6. Magyarország 80
Női utánpótlás
1. Dánia 105.5 pont
2. Magyarország 101.5
3. Franciaország 95.75