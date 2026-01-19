Australian Open: máris búcsúzott a világranglista nyolcadik helyezettje

Az Australian Open második játéknapján elbúcsúzott az első top tízes teniszező a férfiak mezőnyében.

A világranglista nyolcadik helyén álló, Melbourne-ben hetedik kiemeltként induló Félix Auger-Aliassime az első játszmát 6:3-ra megnyerte Nuno Borges ellen, ám a következő két szettet 6:4-re elveszítette.

A kanadai teniszezőt ápolni is kellett, a bal combja nem volt rendben, és bár a negyedik játszmát elkezdte, még az első játék alatt jelezte, hogy nem tudja folytatni a mérkőzést. Borges így készülhet a szabadkártyával induló ausztrál Jordan Thompson ellen.

A Brisbane-ben tornát nyerő Danyiil Medvegyev továbbjutott az első fordulóból, miután három szettben legyőzte a holland Jesper de Jongot.

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ

De Minaur (ausztrál, 6.)–McDonald (amerikai) 6:2, 6:2, 6:3

Borges (portugál)–Auger-Aliassime (kanadai, 7.) 3:6, 6:4, 6:4, 0:0-nál Auger-Aliassime feladta

Medvegyev (orosz, 11.)–De Jong (holland) 7:5, 6:2, 7:6 (7–2)

Rubljov (orosz, 13.)–Arnaldi (olasz) 6:4, 6:2, 6:3

Davidovich (spanyol, 14.)–Musolic (amerikai) 6:2, 6:3, 6:3

Paul (amerikai, 19.)–Kovacevic (amerikai) 6:4, 6:3, 6:3

Marozsán (magyar)–Rinderknech (francia, 24.) 6:3, 6:4, 6:7 (2–7), 6:4

Tien (amerikai, 25.)–Giron (amerikai) 7:6 (7–2), 4:6, 3:6, 7:6 (7–3), 6:2

Medjedovics (szerb)–Navone (argentin) 6:2, 6:7 (3–7), 6:4, 6:2

Sevcsenko (kazah)–Ymer (svéd) 3:6, 7:5, 6:4, 6:1

Halys (francia)–Tabilo (chilei) 6:2, 6:2, 7:6 (7–2)

Sang Csün-cseng (kínai)–Bautista (spanyol) 6:4, 6:7 (2–7), 6:4, 6:0

Opelka (amerikai)–Budkov Kjaer (norvég) 6:4, 6:3, 6:4

Thompson (ausztrál)–J. M. Cerúndolo (argentin) 6:7 (3–7), 7:5, 6:1, 6:1

Tirante (argentin)–Vukic (ausztrál) 7:5, 6:2, 6:2

Cilic (horvát)–Altmaier (német) 6:0, 6:0, 7:6 (7–3)

Majchrzak (lengyel)–Fearnley (brit) 7:6 (7–2), 7:5, 3:6, 7:6 (7–3)

Wawrinka (svájci)–Djere (szerbiai) 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (7–4)