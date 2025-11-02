Nemzeti Sportrádió

Sinner nyert Párizsban, hétfőtől ő a világelső

2025.11.02. 16:20
Jannik Sinner újra a világ tetején (Fotó: Getty Images)
Hétfőtől újra Jannik Sinnernek hívják a férfi teniszezők világranglistájának éllovasát, miután az olasz játékos 6:4, 7:6-ra legyőzte a kanadai Félix Auger-Aliassime-ot a párizsi ATP 1000-es torna döntőjében.

A résztvevők formáját tekintve igencsak színvonalas döntőre volt kilátás a párizsi kemény pályás mestertorna döntőjében, ugyanis a világelsőségre hajtó Jannik Sinner, illetve Félix Auger-Aliassime is ragyogó passzban várta a finálét: a dél-tiroli az elődöntőben 6:0, 6:1-gyel gyakorlatilag leütötte a pályáról a világranglistán közvetlenül mögötte álló Alexander Zverevet, de a kanadai is nagyon meggyőzően teniszezett úgy a negyeddöntőben a monacói Valentin Vacherot, mint a legjobb négy között a kazah Alekszandr Bublik ellen.

Sinner igencsak hamar tett „szándéknyilatkozatot” a találkozó kívánt végkimenetelével kapcsolatban, ugyanis egyből elnyerte ellenfele szervajátékát – innentől csak arra kellett figyelnie, hogy a saját szervagémjeit magabiztosan hozza. A német anyanyelvű olasz zseni nem is okozott csalódást, s noha több brékre már nem futotta neki, magabiztosan, 6:4-re nyerte az első játszmát, ráadásul időnként káprázatos megoldásokkal szórakoztatta a csarnok közönségét.

A második szett is könnyen kezdődhetett volna úgy, mint az előző, Sinner ugyanis rögtön az első játékban két bréklabdához jutott, de Auger-Aliassime ezúttal jobban koncentrált. A hetedik gémben aztán megint „rezgett a léc” a kanadainak, ám az olasz előtt hiába adódott három lehetőség is arra, hogy elnyerje a rivális adogatását, a 25 éves észak-amerikai mindháromszor ki tudott mászni a csávából. Ez adott annyi muníciót a verseny 9. kiemeltjének, hogy eljusson a rövidítésig, ott viszont a harmadik szerváját elvesztette, ez pedig a dél-tirolinak elég volt ahhoz, hogy 6:4, 7:6-ra megnyerje a meccset, s ezzel a tornát is. Hétfőtől a világranglista-vezetőt ismét Jannik Sinnernek hívják...

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS (6 128 940 euró, kemény pálya)
EGYES, DÖNTŐ
Jannik Sinner (olasz, 2.)–Félix Auger-Aliassime (kanadai, 9.) 6:4, 7:6 (7–4)

 

