Piros Zsombor bejutott az oeirasi tenisztorna elődöntőjébe

V. J./MTIV. J./MTI
2026.01.23. 19:20
Fotó: Getty Images, archív
tenisz Oeiras Piros Zsombor
Piros Zsombor bejutott az elődöntőbe a portugáliai Oeirasban zajló kemény pályás challenger-tenisztornán.

A világranglistán jelenleg 170. Piros Zsombor és a rangsorban 180. svájci Leandro Riedi korábban még soha nem mérkőzött meg egymással. Az első játszmában a 26 éves magyar játékos háromszor is elvette ellenfele adogatását, míg Riedi csak egyszer brékelt, így Piros 6:3-ra megnyerte a szettet.

A következő felvonásban a 2017-ben junior Australian Open-bajnok Piros 3:0-ra elhúzott, ellenfele ekkor ápolást kért. A szünet után a 23 éves svájci játékos hozta saját szerváját, majd feladta a meccset.

Pirosra az elődöntőben az észt Daniil Glinka vár.

TENISZ
ATP-TORNA, OEIRAS (160 000 euró, kemény pálya)
NEGYEDDÖNTŐ
Piros Zsombor–Leandro Riedi (svájci) 6:3, 3:1-nél Riedi feladta

 

