Piros Zsombor bejutott az oeirasi tenisztorna elődöntőjébe

A világranglistán jelenleg 170. Piros Zsombor és a rangsorban 180. svájci Leandro Riedi korábban még soha nem mérkőzött meg egymással. Az első játszmában a 26 éves magyar játékos háromszor is elvette ellenfele adogatását, míg Riedi csak egyszer brékelt, így Piros 6:3-ra megnyerte a szettet.

A következő felvonásban a 2017-ben junior Australian Open-bajnok Piros 3:0-ra elhúzott, ellenfele ekkor ápolást kért. A szünet után a 23 éves svájci játékos hozta saját szerváját, majd feladta a meccset.

Pirosra az elődöntőben az észt Daniil Glinka vár.

TENISZ

ATP-TORNA, OEIRAS (160 000 euró, kemény pálya)

NEGYEDDÖNTŐ

Piros Zsombor–Leandro Riedi (svájci) 6:3, 3:1-nél Riedi feladta