Piros Zsombor bejutott az oeirasi tenisztorna elődöntőjébe
Piros Zsombor bejutott az elődöntőbe a portugáliai Oeirasban zajló kemény pályás challenger-tenisztornán.
A világranglistán jelenleg 170. Piros Zsombor és a rangsorban 180. svájci Leandro Riedi korábban még soha nem mérkőzött meg egymással. Az első játszmában a 26 éves magyar játékos háromszor is elvette ellenfele adogatását, míg Riedi csak egyszer brékelt, így Piros 6:3-ra megnyerte a szettet.
A következő felvonásban a 2017-ben junior Australian Open-bajnok Piros 3:0-ra elhúzott, ellenfele ekkor ápolást kért. A szünet után a 23 éves svájci játékos hozta saját szerváját, majd feladta a meccset.
Pirosra az elődöntőben az észt Daniil Glinka vár.
TENISZ
ATP-TORNA, OEIRAS (160 000 euró, kemény pálya)
NEGYEDDÖNTŐ
Piros Zsombor–Leandro Riedi (svájci) 6:3, 3:1-nél Riedi feladta
Legfrissebb hírek
Babos Tímea: Nem gondoltam volna, hogy idáig eljutok
Tenisz
2026.01.21. 15:43
Fucsovics Márton kikapott Bubliktól az Australian Openen
Tenisz
2026.01.21. 10:23
Swiatek tovább folytatta nagy sorozatát
Tenisz
2026.01.19. 11:57
Ezek is érdekelhetik