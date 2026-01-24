Nemzeti Sportrádió

Piros Zsombor döntős az oeirasi tenisztornán

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.01.24. 17:33
(Fotó: Czinege Melinda, archív)
Challenger-torna Oeiras Piros Zsombor
Piros Zsombor az elődöntőben is győzött, és bejutott a fináléba a portugáliai Oeirasban zajló, 160 ezer euró (60.8 millió forint) összdíjazású kemény pályás challenger-tenisztornán.

A világranglistán 170. helyen álló magyar játékos a rangsorban 200. észt Daniil Glinkával csapott össze szombaton, és óriási küzdelmet vívott ellene. Az első játszmában mindkét fél sokat rontott, a szett közepén két-két alkalommal vették el egymás adogatójátékát, majd a játszma hajrájában, 6:5-nél Piros újra brékelt, és bő egy óra alatt szettelőnybe került. A folytatásban kiegyensúlyozottabb szervajátékok követték egymást, a játszmában Piros Zsombor egyszer elbukta adogatását, ami elég volt riválisának ahhoz, hogy egyenlítsen.

A döntő szettben a magyar teniszező egyértelműen riválisa fölé nőtt, és egyetlen játékot veszített csak, így 2 óra 20 perc után lezárta a találkozót.

Piros Zsombor a vasárnapi fináléban a luxemburgi Chris Rodeschsel mérkőzik.

CHALLENGERTORNA, OEIRAS (160 ezer euró, kemény pálya)
Férfi egyes, elődöntő
Piros Zsombor–Daniil Glinka (észt) 7:5, 4:6, 6:1

 

