Törött nyakcsigolyával került kórházba egy ausztrál hódeszkás a téli olimpián

2026.02.11. 12:25
Fotó: DAN HIMBRECHTS/EPA/Shutterstock
Cam Bolton ausztrál hodeszkázót nyakcsigolya-töréssel szállították kórházba, miután edzésén bukott a Livigno Snow Parkban – jelentette az ESPN tv-csatorna.

 

A krossz számban érdekelt 35 éves sportoló a hétfői tréning után fájdalmat érzett, de csak másnap kért kezelést. Miután a röntgenfelvételek töréseket mutattak ki, helikopterrel vitték kórházba további kezelésre.

Boltonnak az olaszországi a negyedik olimpiája, melyen csütörtökön mutatkozott volna be. Korábban a 2014-es, a 2018-as és a 2022-es téli játékokon is részt vett. Utóbbin, Pekingben a 13. helyen végzett. Eddigi legjobbja az a világbajnoki ezüstérem, amelyet 2025-ben, a krossz vegyes csapat számában szerzett.

(MTI)

A nap eseményeiről ide kattintva olvashat.

 

