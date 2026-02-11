Az olaszok világbajnok legendájáról kapott becenevet Tóth Alex
A január óta Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth keretében a magyar válogatott labdarúgónak két druszája is szerepel Alex Scott és Álex Jiménez személyében. Ezért a 20 éves középpályásnak megkülönböztető névre volt szüksége, amelyet a társai találtak ki neki. Így lett belőle „Totti”, az AS Roma klubikonja, Francesco után szabadon... A Ferencváros nevelése kedden beszélt erről helyszíni tudósítónknak, Gyenge Balázsnak az Everton elleni győzelem után.
Tóth Alex a Hill Dickinson Stadionban rendezett mérkőzésen először volt kezdő a Premier League-ben, az 58. percben cserélte le őt Andoni Iraola vezetőedző.
ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ, KEDDI MÉRKŐZÉSEK
Everton–Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|25
|17
|5
|3
|49–17
|+32
|56
|2. Manchester City
|25
|15
|5
|5
|51–24
|+27
|50
|3. Aston Villa
|25
|14
|5
|6
|36–27
|+9
|47
|4. Manchester United
|26
|12
|9
|5
|47–37
|+10
|45
|5. Chelsea
|26
|12
|8
|6
|47–30
|+17
|44
|6. Liverpool
|25
|11
|6
|8
|40–35
|+5
|39
|7. Brentford
|25
|12
|3
|10
|39–34
|+5
|39
|8. Fulham
|25
|11
|4
|10
|35–35
|0
|37
|9. Bournemouth
|26
|9
|10
|7
|43–45
|–2
|37
|10. Newcastle
|26
|10
|6
|10
|37–37
|0
|36
|11. Sunderland
|25
|9
|9
|7
|27–29
|–2
|36
|12. Everton
|26
|9
|7
|10
|27–30
|–3
|34
|13. Crystal Palace
|25
|8
|8
|9
|26–29
|–3
|32
|14. Brighton
|25
|7
|10
|8
|34–33
|+1
|31
|15. Leeds United
|26
|7
|9
|10
|36–45
|–9
|30
|16. Tottenham
|26
|7
|8
|11
|36–37
|–1
|29
|17. Nottingham Forest
|25
|7
|5
|13
|25–38
|–13
|26
|18. West Ham
|26
|6
|6
|14
|32–49
|–17
|24
|19. Burnley
|25
|3
|6
|16
|25–49
|–24
|15
|20. Wolverhampton
|25
|1
|5
|19
|16–48
|–32
|8
