Az olaszok világbajnok legendájáról kapott becenevet Tóth Alex

A január óta Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth keretében a magyar válogatott labdarúgónak két druszája is szerepel Alex Scott és Álex Jiménez személyében. Ezért a 20 éves középpályásnak megkülönböztető névre volt szüksége, amelyet a társai találtak ki neki. Így lett belőle „Totti”, az AS Roma klubikonja, Francesco után szabadon... A Ferencváros nevelése kedden beszélt erről helyszíni tudósítónknak, Gyenge Balázsnak az Everton elleni győzelem után.

ANGOL PREMIER LEAGUE

26. FORDULÓ, KEDDI MÉRKŐZÉSEK

Everton–Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)

Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton) AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Arsenal 25 17 5 3 49–17 +32 56 2. Manchester City 25 15 5 5 51–24 +27 50 3. Aston Villa 25 14 5 6 36–27 +9 47 4. Manchester United 26 12 9 5 47–37 +10 45 5. Chelsea 26 12 8 6 47–30 +17 44 6. Liverpool 25 11 6 8 40–35 +5 39 7. Brentford 25 12 3 10 39–34 +5 39 8. Fulham 25 11 4 10 35–35 0 37 9. Bournemouth 26 9 10 7 43–45 –2 37 10. Newcastle 26 10 6 10 37–37 0 36 11. Sunderland 25 9 9 7 27–29 –2 36 12. Everton 26 9 7 10 27–30 –3 34 13. Crystal Palace 25 8 8 9 26–29 –3 32 14. Brighton 25 7 10 8 34–33 +1 31 15. Leeds United 26 7 9 10 36–45 –9 30 16. Tottenham 26 7 8 11 36–37 –1 29 17. Nottingham Forest 25 7 5 13 25–38 –13 26 18. West Ham 26 6 6 14 32–49 –17 24 19. Burnley 25 3 6 16 25–49 –24 15 20. Wolverhampton 25 1 5 19 16–48 –32 8