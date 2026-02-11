Nemzeti Sportrádió

Az olaszok világbajnok legendájáról kapott becenevet Tóth Alex

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.11. 13:30
null
Tóth „Totti” Alex legközelebb a West Ham United otthonában játszhat (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bournemouth Tóth Alex becenév Francesco Totti
A január óta Tóth Alexet is foglalkoztató Bournemouth keretében a magyar válogatott labdarúgónak két druszája is szerepel Alex Scott és Álex Jiménez személyében. Ezért a 20 éves középpályásnak megkülönböztető névre volt szüksége, amelyet a társai találtak ki neki. Így lett belőle „Totti”, az AS Roma klubikonja, Francesco után szabadon... A Ferencváros nevelése kedden beszélt erről helyszíni tudósítónknak, Gyenge Balázsnak az Everton elleni győzelem után.
@nemzeti_sport Soha rosszabb becenevet 🙏😅 @SpílerTV #alextoth #bournemouthfc #footballtok #magyar #foryou ♬ original sound - Nemzeti Sport

Tóth Alex a Hill Dickinson Stadionban rendezett mérkőzésen először volt kezdő a Premier League-ben, az 58. percben cserélte le őt Andoni Iraola vezetőedző.

Légiósok
2 órája

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

A magyar válogatott középpályás elárulta, milyen poszton számít rá Andoni Iraola vezetőedző és az is kiderült, mennyiben kapott most más utasításokat a szakembertől, mint korábban.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ, KEDDI MÉRKŐZÉSEK
Everton–Bournemouth 1–2 (I. Ndiaye 42. – 11-esből, ill. Rayan 61., Adli 64.)
Kiállítva: J. O'Brien (69., Everton)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–K  GkP
  1. Arsenal25175349–17+3256
  2. Manchester City25155551–24+2750
  3. Aston Villa25145636–27+947
  4. Manchester United26129547–37+1045
  5. Chelsea26128647–30+1744
  6. Liverpool25116840–35+539
  7. Brentford251231039–34+539
  8. Fulham251141035–35037
  9. Bournemouth26910743–45–237
10. Newcastle261061037–37036
11. Sunderland2599727–29–236
12. Everton26971027–30–334
13. Crystal Palace2588926–29–332
14. Brighton25710834–33+131
15. Leeds United26791036–45–930
16. Tottenham26781136–37–129
17. Nottingham Forest25751325–38–1326
18. West Ham26661432–49–1724
19. Burnley25361625–49–2415
20. Wolverhampton25151916–48–328

 

 

Bournemouth Tóth Alex becenév Francesco Totti
Legfrissebb hírek

Tóth Alexnek nem számít, melyik poszton, csak a pályán legyen

Légiósok
2 órája

Tóth Alex először volt kezdő a Premier League-ben; Az NS szerint a két kapus volt csapatunk legjobbja a női vízilabda Eb-n

E-újság
14 órája

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban, a „cseresznyések” fordítottak Liverpoolban

Angol labdarúgás
15 órája

Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban!

Angol labdarúgás
17 órája

Hat ország élvonalában szereztek gólt a magyar légiósok a múlt héten

Légiósok
2026.02.09. 15:42

Gyökeres-dupla, Palmer-mesterhármas – simán nyert az Arsenal és a Chelsea is

Angol labdarúgás
2026.02.07. 18:08

Hogyan illik Tóth Alex a Bournemouth középpályájába?

Angol labdarúgás
2026.02.07. 10:52

Tóth Alex is a Premier League öt legjobb téli igazolása között a The Athleticnél

Angol labdarúgás
2026.02.03. 13:18
Ezek is érdekelhetik