„Én kiálltam volna” – Stollár Fannyék visszaléptek az Australian Opentől

– Nem egészen úgy ért véget ez az Australian Open, ahogyan előzetesen tervezték. Mi a visszalépésük oka?

– Teljesen váratlan, mert én, mint Kato partnere, egyáltalán nem számítottam rá, és nem tudtam az egészről – válaszolta Stollár Fanny. – Annyit tudtam a sérüléséről, hogy fájt a csuklója még a verseny előtt, de erről sem a meccsek előtt, sem utánuk nem beszélt. Szombaton szólt, hogy fel szeretné adni a versenyt, ezt orvosokkal, fizioterapeutákkal konzultálva megbeszéltük, ők azt mondták, nyugodtan játszhat, nem lesz rosszabb a csuklója, csak fájdalomcsillapítót kellene bevennie, nem kockáztat semmit, mégis úgy döntött, hogy nem akar pályára lépni. Emiatt vasárnap reggel visszaléptünk.

– Hogyan kezeli ezt a helyzetet? Nem lehet könnyű, hiszen semmi beleszólása nem volt, mégis el kell fogadnia a döntését.

– Páros, ketten vagyunk benne – nem tudok mit mondani az egészről… Csalódott vagyok, mert én bármi is van, felmegyek a pályára és megpróbálom megtenni, amit tudok, akkor is, ha fáj. Ez nem egy akármilyen verseny, Grand Slam, tehát kiálltam volna.

– Ez volt sorozatban a harmadik majortorna, amelyen eljutott a harmadik körig. Ha ezt nézzük, boldogan hagyja itt Ausztráliát?

– Mindenképpen pozitív a tizenhat közé jutás, főleg, hogy egymás után harmadszor sikerült különböző partnerrel. Erre büszke lehetek, de jelenleg csalódott vagyok, mert játszottam volna.

– Hogyan néznek ki a következő hetei, sikerült-e stabil partnert találnia?

– Most kilátástalan a helyzet, nincs olyan páros, amelyik szétmenne, vagy olyan pár, aki szóba jöhet. Úgy tervezünk Katóval, hogy Dohában és Dubaiban elindulunk, reméljük, hogy jól lesz, egyelőre ennyit tudok a jövőbeni tornákról.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐI PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ

Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.) játék nélkül