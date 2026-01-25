„Én kiálltam volna” – Stollár Fannyék visszaléptek az Australian Opentől

Nemzeti Sportrádió

A magyar, japán páros Kato Miju sérülése miatt nem állt ki az első helyen kiemelt Katerina Siniaková, Taylor Townsend kettős elleni mérkőzésére, ezzel befejeződött a mieink számára az Australian Open. A visszalépés okáról kérdeztük a csalódott Stollár Fannyt.

 

– Nem egészen úgy ért véget ez az Australian Open, ahogyan előzetesen tervezték. Mi a visszalépésük oka?
Teljesen váratlan, mert én, mint Kato partnere, egyáltalán nem számítottam rá, és nem tudtam az egészről – válaszolta Stollár Fanny. – Annyit tudtam a sérüléséről, hogy fájt a csuklója még a verseny előtt, de erről sem a meccsek előtt, sem utánuk nem beszélt. Szombaton szólt, hogy fel szeretné adni a versenyt, ezt orvosokkal, fizioterapeutákkal konzultálva megbeszéltük, ők azt mondták, nyugodtan játszhat, nem lesz rosszabb a csuklója, csak fájdalomcsillapítót kellene bevennie, nem kockáztat semmit, mégis úgy döntött, hogy nem akar pályára lépni. Emiatt vasárnap reggel visszaléptünk.

– Hogyan kezeli ezt a helyzetet? Nem lehet könnyű, hiszen semmi beleszólása nem volt, mégis el kell fogadnia a döntését.
Páros, ketten vagyunk benne – nem tudok mit mondani az egészről… Csalódott vagyok, mert én bármi is van, felmegyek a pályára és megpróbálom megtenni, amit tudok, akkor is, ha fáj. Ez nem egy akármilyen verseny, Grand Slam, tehát kiálltam volna.

– Ez volt sorozatban a harmadik majortorna, amelyen eljutott a harmadik körig. Ha ezt nézzük, boldogan hagyja itt Ausztráliát?
– Mindenképpen pozitív a tizenhat közé jutás, főleg, hogy egymás után harmadszor sikerült különböző partnerrel. Erre büszke lehetek, de jelenleg csalódott vagyok, mert játszottam volna.

– Hogyan néznek ki a következő hetei, sikerült-e stabil partnert találnia?
Most kilátástalan a helyzet, nincs olyan páros, amelyik szétmenne, vagy olyan pár, aki szóba jöhet. Úgy tervezünk Katóval, hogy Dohában és Dubaiban elindulunk, reméljük, hogy jól lesz, egyelőre ennyit tudok a jövőbeni tornákról.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
NŐI PÁROS, NYOLCADDÖNTŐ
Katerina Siniaková, Taylor Townsend (cseh, amerikai, 1.)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.) játék nélkül

 

Ezek is érdekelhetik