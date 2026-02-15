Szuperliga: Mladoszt Lucsani–Topolya

A Topolya a Mladoszt Lucsani vendége lesz a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 23. fordulójában, a mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.
SZUPERLIGA
23. FORDULÓ
Mladoszt Lucsani–Topolya 0–0 – ÉLŐ
Lucsani, Mladoszt Stadion. Vezeti: Sztefan Jeknics.
Mladoszt: Sztamenkovics – N. Andrics, A. Milosevics, N. Csirkovics, Orescsanin, Udovicsics – Tumbasevics, Bojics, Ljubomirac – N. Milosevics, Todoszijevics. Vezetőedző: Dragisa Zunics.
Topolya: N. Szimics – Szt. Jovanovics, Capan, Roux, Miloszavics – Radin – Sza. Jovanovics, Mezei, Tomovics, Urosevics – Todoroszki. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics.
