Szuperliga: Mladoszt Lucsani–Topolya

2026.02.15. 16:54
(Fotó: FK TSC)
A Topolya a Mladoszt Lucsani vendége lesz a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) 23. fordulójában, a mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SZUPERLIGA
23. FORDULÓ
Mladoszt Lucsani–Topolya 0–0 – ÉLŐ
Lucsani, Mladoszt Stadion. Vezeti: Sztefan Jeknics.
Mladoszt: Sztamenkovics – N. Andrics, A. Milosevics, N. Csirkovics, Orescsanin, Udovicsics – Tumbasevics, Bojics, Ljubomirac – N. Milosevics, Todoszijevics. Vezetőedző: Dragisa Zunics.
Topolya: N. Szimics – Szt. Jovanovics, Capan, Roux, Miloszavics – Radin – Sza. Jovanovics, Mezei, Tomovics, Urosevics – Todoroszki. Vezetőedző: Nemanja Miljanovics.

 

