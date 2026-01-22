Sinner esélyt sem adott hazai pályán versenyző ellenfelének Melbourne-ben

A második helyen kiemelt Jannik Sinnernek az 1. fordulóban csak két szettet kellett lejátszania az Australian Openen, miután ellenfele, a francia Hugo Gaston jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. A 2. fordulóban papíron nehezebb összecsapást várt az olaszok klasszisára, ugyanis a hazai közönség előtt versenyző, a világranglistán 88. helyen álló James Duckworth a szívós játékáról is ismert volt.

De csak elméletileg...

A gyakorlatban ugyanis Sinner a vártnál is egyszerűbben jutott a 3. fordulóban: az olasz az első szettben kétszer is elvette ellenfele adogatását, és mindössze 26 perc alatt 6:1-re megnyerte a játszmát. A második szett valamivel szorosabban alakult, Duckworth egészen 4:3-ig tartotta a szerváját, ekkor azonban Sinner brékelt, majd hozta a saját adogatását, és ezzel kétjátszmás előnybe került.

A harmadik szettben Sinner azonnal elvette az ekkora már teljesen hitehagyottá vált ausztrál játékos szerváját, s innen már nem volt kérdés, az ekkora már takarékos üzemmódba kapcsoló Sinner meg sem állt a győzelemig, s mindössze 1 óra 48 perc alatt továbbjutott.

Sinner ellenfele a harmadik fordulóban az amerikai Eliot Spizzirri lesz.

A játéknap legizgalmasabb meccsét a veterán, a tornán szabadkártyával induló Stan Wawrinka játszotta a francia Arthur Géával: a 40 éves, korábbi háromszoros Grand Slam-bajnok svájci bár kétszer is szetthátrányban volt, az utolsó két játszmát meg tudta nyerni – a mindent eldöntő szettet ráadásul rövidítésben húzta be, így öt játszmában, 4 óra 32 perc után búcsúztatta ellenfelét.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ

Sinner (olasz, 2.)–Duckworth (ausztrál) 6:1, 6:4, 6:2

Machác (cseh)–Cicipasz (görög, 31.) 6:4, 3:6, 7:6 (7–5), 7:6 (7–5)

Wawrinka (svájci)–Géa (francia) 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10–3)

Spizzirri (amerikai)–Vu (kínai) 6:2, 6:4, 6:7 (4–7), 4:6, 6:3

Fritz (amerikai, 9.)–Kopriva (cseh) 6:1, 6:4, 7:6 (7–4)

Djokovics (szerb, 4.)–Maestrelli (olasz) 6:3, 6:2, 6:2

Van de Zandschulp (holland)–Sang Csün-cseng (kínai) 7:6 (8–6), 6:2, 6:3

Quinn (amerikai)–Hurkacz (lengyel) 6:4, 7:6 (7–5), 6:1

Shelton (amerikai, 8.)–Sweeny (ausztrál) 6:3, 6:2, 6:2

Musetti (olasz, 5.)–Sonego (olasz) 6:3, 6:3, 6:4

Hacsanov (orosz, 15.)–Basavareddy (amerikai) 6:1, 6:4, 6:3

Vacherot (monacói, 30.)–Hijikata (ausztrál) 6:1, 6:3, 4:6, 6:2

Darderi (olasz, 22.)–Báez (argentin) 6:3, 1:6, 6:4, 6:3

Mensík (cseh, 16.)–Jódar (spanyol) 6:2, 6:4, 6:4

Cilic (horvát)–Shapovalov (kanadai, 21.) 6:4, 6:3, 6:2

KÉSŐBB

Ruud (norvég, 12.)–Munar (spanyol)