Az amerikai kapitány továbbjutást vár, Bardóczky Kornél meglepetésre számít a Davis-kupában

Az ikertestvérével, Mike-kal párosban olimpiai és világbajnok, 16-szoros Grand Slam-győztes szakvezető a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, mindannyian nagyszerűen érzik magukat Tatabányán.

„Egy új és modern csarnokban fogunk szerepelni egy kiválóan megépített salakpályán – jelentette ki. – Remekül pattannak a labdák, nem csúszik túlságosan a borítás, emellett a szállásunk és a kiszolgálás sem hagy kívánnivalót maga után. Elég hideg van kinn, de kihasználtuk az alkalmat, és tegnap kimentünk hógolyózni. Tudtuk, hogy a legjobb játékosaink kihívást jelenthetnek a magyaroknak, és nem lepődtünk meg azon, hogy okosan a salakot választották. Ha Amerikában játszanánk, akkor ott lenne kemény pályán Taylor Fritz és Ben Shelton is, itt nehezebb dolgunk lesz, de elégedett vagyok az összeállításunkkal.”

A világranglistán 22., négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul közelmúltbeli csatlakozásáról Bob Bryan elmondta, éljátékosának van már DK-rutinja, a párosspecialista Christian Harrisonról pedig mindent elmond, hogy a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent.

„Ő újonc a csapatban, de élete formájában játszik, és megérdemli a lehetőséget. A magam DK-tapasztalataival mindig jó látni, amikor egy fiatal játékos átéli azt, amit mi a testvéremmel már sokszor átéltünk. Az elvárások persze magasak velünk szemben, de én bízom a válogatottban, és az az egyik feladatom, hogy levegyem a terhet a vállukról. Fontos, hogy egyikük se számítson könnyű meccsekre” – nyilatkozott.

A kapitány egyesben még Ethan Quinn (68.) és Emilio Nava (82.), párosban pedig Austin Krajicek (52. a páros rangsorban) játékára számíthat a Multifunkcionális Sportcsarnokban.

Bardóczky Kornél csapatában Marozsán Fábián (46.), Piros Zsombor (176.), Fajta Péter (533.), Valkusz Máté (622.) és Füle Mátyás (781.) kapott helyet. Fucsovics Márton (50.) ezúttal nem vállalta a szereplést.

A szakvezető az MTI-nek elmondta, Harrison csatlakozása volt a kisebb meglepetés a túloldalon.

„Eredetileg két egyéni és két páros játékost neveztek, és tudtuk, hogy lesz még egy ötödik játékosuk. Az viszont meglepett, hogy ilyen magasan rangsorolt teniszező érkezett, mint Tommy Paul, ez csak a múlt héten derült ki számunkra, úgyhogy belőle külön készülünk. Ez a mesterséges összetevőkkel kevert salak kicsit mindenkinek új, mert jobban csúszik a szokásosnál, de szombatig van idő megszokni” – fejtette ki a kapitány, hozzátéve, egyértelműen az amerikaiak a párharc esélyesei, de a magyarok hazai pályán mindent megtesznek azért, hogy meglepetést okozzanak.

Marozsán Fábián azzal kezdte, hogy több mint nyolc hónapja nem játszott salakon, de az elmúlt napokban volt alkalma hozzászokni a körülményekhez.

„Nekem kicsit csúszós a pálya, de szerencsére nem pattannak túl magasra a labdák. Ami a konkrét várakozásaimat illeti, egyelőre várjuk meg a sorsolást, nem akarom túlgondolni ezt, de biztosan erős ellenféllel fogok összecsapni. Bízom benne, hogy valami maradandót tudok alkotni a hétvégén. A Davis Kupa mindig más, ott bármi megtörténhet. Papíron nem mi vagyunk az esélyesek, de volt ez már így máskor is. Az biztos, hogy lilabőrös érzés lesz telt ház előtt játszani” – tette hozzá.

A novemberi, bolognai sorsoláson dőlt el, hogy Marozsán Fábiánék a 32-szeres bajnok Egyesült Államok válogatottjával csapnak össze a selejtező első fordulójában. Mivel a két együttes még nem találkozott, az is sorsoláson dőlt el, hogy Magyarország lesz a házigazda. A továbbjutóra a Csehország–Svédország párharc győztese vár majd a kvalifikáció második fordulójában.

A magyar válogatott tavaly februárban Montrealban 3–2-re megverte Kanadát, így kivívta a részvételt a finálé szeptemberi kvalifikációjában. Ott az osztrákokat fogadták Debrecenben, de a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású csapat meglepetésre 3–2-re alulmaradt, így az ellenfél utazhatott Bolognába a nyolccsapatos szuperdöntőre.

Az amerikaiak elleni csatát szombaton és vasárnap rendezik Tatabányán, a sorsolásra pedig pénteken 13 órakor kerül sor.