Nemzeti Sportrádió

Stollár Fannyék bejutottak a páros második fordulójába az Australian Openen

GY. F.GY. F.
• Melbourne
Vágólapra másolva!
2026.01.22. 07:51
null
Stollár Fannyék továbbjutottak Melbourne-ben (Fotó: Getty Images)
Címkék
Australian Open tenisz női tenisz Stollár Fanny
A magyar, japán kettős olyan duót győzött le két szettben, amelynek mindkét tagja főtáblás volt egyesben az Australian Openen.

Két, egyesben egyaránt főtáblás, ám onnan már elbúcsúzó játékossal nézett farkasszemet párosban Stollár Fanny és a japán Kato Miju az Australian Open első körében. A svájci Viktorija Golubic az első, az amerikai Ann Li a második körben búcsúzott, ettől függetlenül a mieink voltak az esélyesek, akiket 15.-ként emeltek ki a tornán. Stollárék idén eddig nem tudtak nyerni, két vereséget szedtek össze, egyet Brisbane-ben, majd egyet Adelaide-ben, viszont tavaly finalisták voltak a pekingi WTA 1000-es viadalon.

Stollár nincs rossz formában, nem véletlenül került be a világranglistán a top 30-ba. Honfitársunknak és partnerének rögtön az első adogatójáték során breaklabdát kellett hárítaniuk, megtették, majd Stollár ásszal zárta le a game-et (3:2). Kato ezúttal egészen jól játszott, a hálónál végig remekül dolgozó Stollárnak viszont volt néhány rossz ütése 4:4-nél, ennek ellenére bravúros játékkal, jó szervákkal kimásztak a gödörből három breaklabda után. A következő game-ben szettlabdájuk lett, Li második szervát ütött – a hálóba! 

A második szettben Golubicnak 40:0-ről akadt problémája a szervájával, de megoldotta. Linek is gondjai adódtak, olyan nagyok, hogy Kato parádés röptéjének köszönhetően érkezett a break (3:1). Nagyon szépen haladt előre a magyar, japán kettős, 5:2-re vezetett, miután Stollár második szervára ütött ászt. Kato úgy állt oda adogatni, hogy lezárhatja a mérkőzést, magabiztosan meg is tette.

„Az elmúlt napokban nagyon sokat edzettünk, és begyulladt az erőltetéstől a vállam, ami pedig összefüggésben van a hátammal, amivel régóta küszködök. Úgyhogy jeges kötés van a vállamon most is – nyilatkozta Stollár a Nemzeti Sportrádiónak. – A mai meccsen egyre jobban belejöttünk a játékba annak ellenére, hogy kiszámíthatatlanul fújt a szél és nem igazán volt élvezhető a játék. A holnapi vegyes párosomat nem befolyásolja a sérülés, a német partneremmel még nem edzettünk együtt, mert más az időbeosztásunk.”

A győztesekre a második körben cseh kettős vár, Jesika Malecková és Miriam Skoch alkotja. Stollár pénteken vegyes párosban is bemutatkozik a német Kevin Krawietz oldalán.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
NŐK, PÁROS
1. forduló
Stollár Fanny, Kato (magyar, japán, 15. kiemelt)–Golubic, Li (svájci, amerikai) 6:4, 6:3

 

Australian Open tenisz női tenisz Stollár Fanny
Legfrissebb hírek

Australian Open: Swiatek, Anisimova és a címvédő is hozta a kötelezőt, Badosa kiesett

Tenisz
1 órája

Australian Open: Babos Tímeát elbúcsúztatták a szervezők

Tenisz
1 órája

Djokovics a második meccsén sem veszített szettet az Australian Openen

Tenisz
2 órája

Babos Tímea: Nem gondoltam volna, hogy idáig eljutok

Tenisz
18 órája

Fucsovics Márton kikapott Bubliktól az Australian Openen

Tenisz
Tegnap, 10:23

Australian Open: Alcaraz a második meccsén sem vesztett játszmát

Tenisz
Tegnap, 9:25

Marozsán Fábián: Medvegyev stílusa kellemetlen, nem is fekszik nekem

Tenisz
Tegnap, 9:08

Australian Open: Szabalenka és Gauff is magabiztos győzelemmel jutott be a harmadik fordulóba

Tenisz
Tegnap, 8:42
Ezek is érdekelhetik