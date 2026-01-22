Stollár Fannyék bejutottak a páros második fordulójába az Australian Openen

Két, egyesben egyaránt főtáblás, ám onnan már elbúcsúzó játékossal nézett farkasszemet párosban Stollár Fanny és a japán Kato Miju az Australian Open első körében. A svájci Viktorija Golubic az első, az amerikai Ann Li a második körben búcsúzott, ettől függetlenül a mieink voltak az esélyesek, akiket 15.-ként emeltek ki a tornán. Stollárék idén eddig nem tudtak nyerni, két vereséget szedtek össze, egyet Brisbane-ben, majd egyet Adelaide-ben, viszont tavaly finalisták voltak a pekingi WTA 1000-es viadalon.

Stollár nincs rossz formában, nem véletlenül került be a világranglistán a top 30-ba. Honfitársunknak és partnerének rögtön az első adogatójáték során breaklabdát kellett hárítaniuk, megtették, majd Stollár ásszal zárta le a game-et (3:2). Kato ezúttal egészen jól játszott, a hálónál végig remekül dolgozó Stollárnak viszont volt néhány rossz ütése 4:4-nél, ennek ellenére bravúros játékkal, jó szervákkal kimásztak a gödörből három breaklabda után. A következő game-ben szettlabdájuk lett, Li második szervát ütött – a hálóba!

A második szettben Golubicnak 40:0-ről akadt problémája a szervájával, de megoldotta. Linek is gondjai adódtak, olyan nagyok, hogy Kato parádés röptéjének köszönhetően érkezett a break (3:1). Nagyon szépen haladt előre a magyar, japán kettős, 5:2-re vezetett, miután Stollár második szervára ütött ászt. Kato úgy állt oda adogatni, hogy lezárhatja a mérkőzést, magabiztosan meg is tette.

„Az elmúlt napokban nagyon sokat edzettünk, és begyulladt az erőltetéstől a vállam, ami pedig összefüggésben van a hátammal, amivel régóta küszködök. Úgyhogy jeges kötés van a vállamon most is – nyilatkozta Stollár a Nemzeti Sportrádiónak. – A mai meccsen egyre jobban belejöttünk a játékba annak ellenére, hogy kiszámíthatatlanul fújt a szél és nem igazán volt élvezhető a játék. A holnapi vegyes párosomat nem befolyásolja a sérülés, a német partneremmel még nem edzettünk együtt, mert más az időbeosztásunk.”

A győztesekre a második körben cseh kettős vár, Jesika Malecková és Miriam Skoch alkotja. Stollár pénteken vegyes párosban is bemutatkozik a német Kevin Krawietz oldalán.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐK, PÁROS

1. forduló

Stollár Fanny, Kato (magyar, japán, 15. kiemelt)–Golubic, Li (svájci, amerikai) 6:4, 6:3