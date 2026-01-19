Tenisz: Marozsán Fábián ragyogó játékkal ütötte ki Rinderknech-t

PÖRÖGTEK AZ ESEMÉNYEK, alig jött le a pályáról győztesen Bondár Anna, már gyakorlatilag el is kezdte soros mérkőzését Marozsán Fábián a 12-es pályán a Melbourne Parkban. Ott nem menekülhettek árnyékba az érdeklődők, tűzött a nap, a hőmérő higanyszála harminc fokig kúszott fel. Ahogy legmagasabban rangsorolt, ismét top 50-es játékosunk ígérte, pörögtek az események, gyorsan haladtak előre a felek, viszont a legjobb pillanatban, 4:3-nál Marozsán tudott breakelni. Továbbvitte az aucklandi formáját, ahol a 250-es tornán elődöntőbe jutott, nagyon agresszív és precíz volt, elsőrangú produktummal húzta be a nyitó felvonást.

Harmincegy perc alatt lement az első játszma, a másodikban viszont 23 után tartottak öt game-nél, merthogy az ötödik játék Rinderknech adogatásaival nagyon elhúzódott, a francia semmi negyvenről fordított. Három három, harminc mindnél Marozsán gyönyörűen kapott bele egy labdába a hálónál, aztán újabb két kőkemény tenyeresével szétzilálta Rinderknech védekezését. A következő játékban kritikus helyzetben mutatott be tökéletes elütést, önbizalommal telve játszott, kifejezetten nyugodtan nézhettük a mérkőzést. A második szettet persze még ki kellett szerválni a pihenő után, 15–30-nál kockázatos, de tűpontos tenyeres egyenest ütött. Újabb tanárian lejátszott pont és játszmalabda következett, majd még egy, 6:4 ide.

Az első két felvonás Marozsán Grand Slamen eddig mutatott egyik legjobb teljesítménye volt, nem tudott vele mit kezdeni a francia, aki idén érte el egyéni csúcsát, a ranglista 26. pozícióját. Egy egynél jó szervákkal hárított két breaklabdát, próbálta nyomni magát előre, ám a hosszabb labdamenetek többségében egyszerűen leütötte a pályáról Marozsán. Kettő kettő harminc mindnél könnyű röptét ütött a hálóba az indiszponált Rinderknech, de ez még nem került neki sokba, tudta tartani a szerváját, vezetett 4:3-ra. Úgy tűnt, a 30 éves francia nincsen ereje teljében, bizonyos helyzetekben kissé spórolósra vette a figurát. Becsületére váljék, eljutott a tie-breakig, sőt, minibreakelőnybe is került, bár csak néhány pillanat erejéig. Térfélcserére viszont ismét előnnyel mehetett, 4–2-re vezetett, a hálóról felpattanó labda megzavarta Marozsánt, aki aztán világgá ütötte a tenyerest, érett a negyedik játszma, és el is jutottak odáig, RInderknech megőrizte az előnyét, 7–2-re húzta be a rövidítést az egyórás játszma végén.

Közben már Gálfi Dalma mérkőzése is zajlott, sokáig magabiztos adogatójátékokkal, aztán a hatodik játékban a dán Clara Tauson lépéselőnybe került.

Marozsánék mérkőzése kiegyenlítetté vált, Rinderknech életmagra kapott, és már nem tűnt lehetetlennek a szempontjából, hogy esetleg megfordítsa a találkozót. A nehezebb pillanatok során igyekezett kihasználni, hogy a közönség soraiból temérdek francia buzdítja, hozta is a nehéz game-jét 2:3-nál. Aztán, az utóbbi időben nem először segített a háló Marozsánnak, Rinderknech dühösen rá is csapott – mármint a hálóra, nem a mi fiunkra. Néha jó kis hangpárbaj alakult ki a lelátón, a magyar szurkolók is rázendítettek, Marozsán sem érezhette magát egyedül. Négy háromnál fogadóként virtuális mérkőzéslabdához jutott honfitársunk, ám fonákja a hálóban kötött ki. Nem jött össze a break, 4:5-nél viszont a meccsben maradás volt a tét Rinderknechnek. Fantasztikus labdamenet, csodálatos átemelés, két meccslabda Marozsánnak! A végére még érkezett egy mértani pontosságú elütés, 6:4 ide a negyedik szettben, megérdemelt és szép győzelem lett Marozsán Fábián jutalma.

Még éppen átértünk Gálfi találkozójának a legvégére, meglehetősen egyértelmű vereséget mért rá Tauson, aki most bizonyította, nem véletlen, hogy a top 15-ben jegyzik. Reménykedtünk egy kicsit szorosabb mérkőzésben, talán Gálfi maga is, ez most így alakult, a vége 3:6, 3:6, első magyarként elbúcsúzott tehát a küzdelmektől.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

Férfiak. Egyes. 1. forduló: Marozsán Fábián–Rinderknech (francia, 24. kiemelt) 6:3, 6:4, 6:7, 6:4. Nők. Egyes. 1. forduló: Tauson (dán, 14.)–Gálfi Dalma 6:3, 6:3