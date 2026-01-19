Nagy Ádám: Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene

„Jó ez a szerb csapat, de ma kettővel többen voltak, és ez a világ szégyene, hogy ezt a modern világban meg lehet csinálni – mondta Nagy Ádám az M4 Sport kamerája előtt, majd az interjúfolyosón a Nemzeti Sportnak így folytatta: – Azt kell mondjam, óriási szégyen, hogy még mindig így lehet fújni, ilyen kiállítási aránnyal. Folyamatosan megkapták a kiállításokat, ötmétereseket is kaptak, egyszerűen vicc. Nyilván jó csapat a szerbeké, tele olimpiai bajnokkal, sok mindent megélt játékosokkal, tudják, hogyan kell játszani, nyerni hazai medencében. Nekünk nem volt sok lehetőségünk, és sajnos többször azokban is pontatlanok voltunk, nem mindig választottuk a legjobb megoldást, vagy csak kevés hiányzott a gólhoz.”

A válogatott négy gólt szerző bekkje eddigi legjobb mérkőzését játszotta a belgrádi Eb-n, ő lett a mérkőzés legeredményesebb játékosa, a negyedik negyed elején bemutatott villámgyors zárkózásból is góllal vette ki a részét – kétszer is csupán egy gól volt a hajrában, miközben a harmadik negyedben öttel is lemaradtunk. „Abszolút benne volt végig a mérkőzésben, hogy akár fordíthatunk is, ha kicsit pontosabbak vagyunk az utolsó három percben. Amit meríthetünk ebből a mérkőzésből a spanyolok ellen, az az, hogy bárhonnan fel tudunk állni, ötgólos hátrányt dolgoztunk le majdnem egyetlen negyed alatt, ami az erőnket, a gyorsaságunkat mutatja, illetve, hogy egymásért játszva igazán össze tudunk fogni.”

A magyar férfi vízilabda-válogatott szoros mérkőzést játszott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság középdöntőjében, az E-csoport 2. fordulójában Szerbiával, 15–14-es sikere viszont azt jelenti, hogy a házigazda biztosította be a helyét az elődöntőben az utolsó forduló eredményeitől függetlenül, míg Varga Zsolt csapata kedden ki-ki meccset játszik Spanyolországgal – a mérkőzés győztese lesz a másik továbbjutó Szerbia mellett az E-csoportban.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

SZERBIA–MAGYARORSZÁG 15–14 (4–4, 4–3, 5–1, 2–6)

Belgrád, 9000 néző. V: Margeta (szlovén), Svarc (izraeli)

SZERBIA: GLUSAC – Martinovics 1, N. JAKSICS 3, CSUK 2, P. Jaksics 1, Dedovics 1, MANDICS 3. Csere: SZ. RASOVICS 2, Randjelovics 1, Lazics 1, Vico, V. Rasovics, Lukics. Szövetségi kapitány: Uros Sztevanovics

MAGYARORSZÁG: Vogel Soma – NAGY ÁKOS 1, Manhercz K. 1, NAGY ÁDÁM 4, Fekete G. 1, VIGVÁRI VINCE 2, Vismeg Zs. Csere: Csoma (kapus), Angyal 1, Kovács P. 1, Vigvári Vendel 1, JANSIK SZ. 2, Batizi, Varga V. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 15/8, ill. 11/7

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Vismeg Zs. (19. p.), V. Rasovics (28. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Lukics (30. p.)