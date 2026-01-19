Nemzeti Sportrádió

Fazekas Gergő: Ha Bartucz Laci továbbra is így véd, akkor nem lesz baj

Vágólapra másolva!
2026.01.19. 07:32
null
Fotó: Szabó Miklós
Címkék
férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda férfi kézilabda Európa-bajnokság 2026 magyar férfi kézilabda-válogatott Fazekas Gergő férfi kézilabda Eb Bartucz László férfi kézi Eb
Fáradhatatlanul robotolt, rengeteg párbajt vállalt és az olaszok ellen is bátran játszott az irányító Fazekas Gergő a férfi kézilabda Európa-bajnokság második csoportmeccsén, úgy gondolja, a védekezésünk eddig rendben volt, a támadójátékon viszont még van mit csiszolni.

– Az olaszok elleni nehezebb meccs volt, mint az első, lengyelek elleni?
– Igen, belülről határozottan így éreztem. Jól felkészültünk, de olyan buta hibákat követtünk el néha, amelyekből könnyű gólokat tudtak szerezni. Az első félidőben nem annyira ültek az egy-egyeink, ezért félidőben átbeszéltük a dolgokat, min kell változtatni. A második félidő már egy fokkal jobb volt, és bár van egy kis hiányérzetem, ha Bartucz Laci továbbra is így véd, akkor nem lesz baj.

– Mire kellett kiemelten figyelni az olaszok ellen?
– Távolról nem voltak annyira veszélyesek, viszont nagyon jól cseleztek, ami négy átlövővel azért nem annyira új a kézilabdában. Ők ezt játszották végig, de jól tudtunk ellene védekezni. Az utolsó másodpercekben mindig találtunk egy gólt, de a legfontosabb az, hogy nyertünk és megmutattuk a tartásunkat.

– Jobban fel tudtak készülni, mint a lengyelekből? Csak mert úgy tűnt, hatvan percig keményen kellett küzdeniük.
– Igen, az olaszokból többet láttunk, és az edzőjük is régebb óta van ott, mint a lengyeleké, így többet tudtak gyakorolni, és a régi meccseik alapján is tudtunk készülni. De a kulcs szerintem az volt, hogy az elején sokáig nagyon jól kivédekeztük őket, igaz, utána egy kicsit szétcsúsztunk, nem a megfelelő időben segítettünk be egymásnak, és kaptuk a gólokat. De összességében a védekezés rendben volt, a támadáson viszont még van mit csiszolni.

– Ez a meccs többet vett ki a játékosokból, mint az első?
– Ez még csak a második meccsünk volt, de tény, szokatlan volt a nyitott védekezésük, mentálisan ott kellett lennünk. Szerintem rendben vagyunk, készülünk Izlandra, és bízom benne, hogy frissen fogunk pályára lépni kedden is.

Kapcsolódó tartalom

Megvan a győzelem az olaszok ellen is, középdöntős a magyar válogatott a kézilabda Eb-n

Bartucz László remekelt a második félidőben; Imre Bence kilenc, Rosta Miklós hat gólt dobott.

Chema Rodríguez: Az utolsó tíz-tizenöt percben László elképesztőt nyújtott

Bartucz: Egy ilyen csapat ellen csak akkor nyugodhatsz meg, ha lefújták a meccset.

 

férfi kézilabda Európa-bajnokság férfi kézilabda férfi kézilabda Európa-bajnokság 2026 magyar férfi kézilabda-válogatott Fazekas Gergő férfi kézilabda Eb Bartucz László férfi kézi Eb
Legfrissebb hírek

Chema Rodríguez: Az utolsó tíz-tizenöt percben László elképesztőt nyújtott

Kézilabda
9 órája

Férfi kézi Eb: leiskolázta a románokat Dánia, hatgólos félidei hátrányból fodítottak a szlovénok

Kézilabda
9 órája

Megvan a győzelem az olaszok ellen is, középdöntős a magyar válogatott a kézilabda Eb-n

Kézilabda
10 órája

Történelmi sikert aratott a feröeri válogatott; Izland továbbjutott a mieink csoportjából

Kézilabda
12 órája

Bodó Richárd csak úgy tud bizonyítani, ha a pályán van

Kézilabda
23 órája

Ötgólos Hollandia elleni sikerrel rajtolt a társházigazda Svédország a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.17. 22:46

Norvégia és a címvédő Franciaország is továbbjutott a kézilabda Eb-n

Kézilabda
2026.01.17. 22:23

Szita Zoltán: Lassan majdnem minden poszton bevethető vagyok

Kézilabda
2026.01.17. 20:42
Ezek is érdekelhetik