Fazekas Gergő: Ha Bartucz Laci továbbra is így véd, akkor nem lesz baj

– Az olaszok elleni nehezebb meccs volt, mint az első, lengyelek elleni?

– Igen, belülről határozottan így éreztem. Jól felkészültünk, de olyan buta hibákat követtünk el néha, amelyekből könnyű gólokat tudtak szerezni. Az első félidőben nem annyira ültek az egy-egyeink, ezért félidőben átbeszéltük a dolgokat, min kell változtatni. A második félidő már egy fokkal jobb volt, és bár van egy kis hiányérzetem, ha Bartucz Laci továbbra is így véd, akkor nem lesz baj.

– Mire kellett kiemelten figyelni az olaszok ellen?

– Távolról nem voltak annyira veszélyesek, viszont nagyon jól cseleztek, ami négy átlövővel azért nem annyira új a kézilabdában. Ők ezt játszották végig, de jól tudtunk ellene védekezni. Az utolsó másodpercekben mindig találtunk egy gólt, de a legfontosabb az, hogy nyertünk és megmutattuk a tartásunkat.

– Jobban fel tudtak készülni, mint a lengyelekből? Csak mert úgy tűnt, hatvan percig keményen kellett küzdeniük.

– Igen, az olaszokból többet láttunk, és az edzőjük is régebb óta van ott, mint a lengyeleké, így többet tudtak gyakorolni, és a régi meccseik alapján is tudtunk készülni. De a kulcs szerintem az volt, hogy az elején sokáig nagyon jól kivédekeztük őket, igaz, utána egy kicsit szétcsúsztunk, nem a megfelelő időben segítettünk be egymásnak, és kaptuk a gólokat. De összességében a védekezés rendben volt, a támadáson viszont még van mit csiszolni.

– Ez a meccs többet vett ki a játékosokból, mint az első?

– Ez még csak a második meccsünk volt, de tény, szokatlan volt a nyitott védekezésük, mentálisan ott kellett lennünk. Szerintem rendben vagyunk, készülünk Izlandra, és bízom benne, hogy frissen fogunk pályára lépni kedden is.